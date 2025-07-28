泰柬衝突「戰象穿軍服」扛2步槍上陣？　背後原因曝光

???? It’s 2025 — and Thailand just deployed an elephant into a conflict zone… carrying two assault rifles. ????⚔️



A surreal mix of ancient tradition and modern warfare.

From Timur’s legacy to today — war elephants walk again.



You can’t make this up. pic.twitter.com/i86R6If9nu — Defence Index (@Defence_Index) July 27, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

泰柬邊境衝突已邁入第4天，泰國除了出動空軍F-16、獅鷲戰機空襲柬軍外，泰國陸軍也在海軍的配合下發動攻擊，網路上更有影片顯示，泰國甚至出動了戰象進入衝突地區，影片曝光後立刻引發網友熱議。

▲泰國戰象出現在前線。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的29秒影片可以看見，這頭大象靜靜地站在圍欄裡，頭上戴著軍帽，前半身穿著制式軍裝，袖子處還印有泰國國旗，後半身則是迷彩服，身體上還掛著2把突擊步槍。

影片曝光後立刻引發網友熱議，許多人好奇大象為何會出現在前線、又該如何作戰。對此，泰媒Mono News解釋，這頭大象名叫Plai Mingmongkol，是泰國的明星大象，經常到邊境地區勞軍、鼓舞士氣，因此經常出現在新聞中，但不會派牠執行實際戰鬥任務。