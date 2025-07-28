南投首任消防局長林聰吉服務42年功成身退　副局長陳興傑接任

▲南投縣消防局舉辦新卸任局長布達宣誓交接典禮，由林聰吉（左）將印信轉交陳興傑（右）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局首任局長林聰吉服務迄今逾26年，日前功成身退，局長職務由該局副局長陳興傑升任；南投縣長許華感謝他對南投縣的付出與奉獻，也肯定陳興傑可無縫接軌、未來帶領消防局提供更加穩定的救災能力。

縣府消防局16日上午舉行新卸任局長交接典禮，林聰吉將印信交接予陳興傑，並由許淑華監交；縣府各局處一級主管以及各鄉鎮市消防、義消、鳳凰志工，都到場一同見證承先啟後的重要時刻。

許淑華表示，林聰吉投身消防長達42年，而南投縣消防隊於民國88年改制消防局時，即出任首任局長，歷經921大地震等多起重大災害應變，推動多項制度革新，具有救災防災方面等許多經驗；縣府將聘請他為縣政顧問，提供更多專業意見，繼續在消防的大家庭傳承經驗。

新任消防局長陳興傑自民國74年起投入南投縣消防與警政體系，歷練完整、擔任過多項要職，並於99年升任副局長，至今也有15年，是林聰吉重要的左右手，對消防業務相當嫻熟，未來將繼續推進許多防災工作及研習等業務，許淑華承諾縣府也將持續支持消防局人力補強、設備精進及各項業務推動，讓消防弟兄發揮長才，打造更安全的宜居城市。

陳興傑說，自己是服務滿40年的消防老兵，參與過許多救災工作，就像一位馬拉松跑者即將進入最後一公里的里程；他有信心跟能力擔任領航破風的角色，盡最大的努力在林聰吉打下的良好基礎上精益求精，帶領消防團隊繼續往前衝刺，讓南投消防更進步。