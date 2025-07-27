大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

▲周杰倫（右）多年前曾砲轟大支（左）是「社會敗類」。（翻攝周杰倫IG、YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

2025年7月26日全台大罷免投票，24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案，最終以25比0，全數未過慘敗。選舉前，饒舌歌手大支發布全新單曲〈辣的〉，為大罷免助陣，卻因領有文化部補助，又在歌詞中攻擊五月天，引發五迷們不滿。有歌迷挖出天王周杰倫多年前曾砲轟大支是「社會敗類」的往事，引起討論。

大支在〈辣的〉單曲中，找來閩南狼、楊舒雅合唱，其中一句歌詞：「相信音樂，屁，笑話。我看是相信草紙」，而「草紙」下方的英文翻譯寫「RMB」，證實是在說人民幣，諷刺五月天到大陸開演唱會賺錢。此舉惹怒大批五迷，揚言要出門投下「不同意票」，讓「大敗免大失敗」。

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有人提到，周杰倫過去曾砲轟大支是「社會敗類」，此事最早要從2009年說起，當時大支曾指周杰倫作曲、方文山填詞的歌曲〈上海1943〉是「上網搜尋資料就能寫出來」，又砲轟聽不下去周杰倫、蔡依林的歌，直言：「我都聽不下去，像方文山的歌詞，我覺得缺乏靈魂！」

2010年，有週刊報導周杰倫前女友侯佩岑是「處女出嫁」，大支就寫歌酸周杰倫：「周屌整天說屌也都只是說說…原來沒用過」。周杰倫聽聞此事，相當憤怒，認為這對女性極度不禮貌，更在記者會上當眾砲轟大支是個「瞎咖」，怒轟：「社會敗類！批評這麼多歌手，卻沒人攻擊他，需要有人出來教訓一下！」

到了2017年，周杰倫、大支都入圍金曲獎「最佳男歌手獎」，頒獎前大支被問到，若在典禮上碰到周杰倫會如何？他表示：「應該就點個頭這樣子，如果別人都不理我，我故意主動這樣也很怪啊！」不過，當時周杰倫因迎來第2胎兒子誕生，需在月子中心陪伴老婆昆凌與新生兒，未出席那年金曲獎。

▲周杰倫給阿信26日的IG貼文按讚。（翻攝阿信IG）

如今五月天遭到大支攻擊，面對紛擾，五月天未正面回應，但主唱阿信26日在IG上傳幾張在雨中唱歌的照片，發文：「如果說青春是一場突如其來的大雨，那我最珍惜的是，在那場大雨之後始終不曾離去的你們。」「雨會不會停呢？管他的，反正你們都會在」、「五月天不只是怪獸、石頭、瑪莎、冠佑，因為有了你們，我們才是 五月天！」周杰倫默默為好友的貼文點了一個讚，耐人尋味。



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