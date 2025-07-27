土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其熱浪來襲，錫爾納克省（Sirnak）希洛皮鎮（Silopi）25日測得攝氏50.5度高溫，刷新全國歷史紀錄。在此之際，土耳其野火災情持續擴大，埃斯基謝希爾省已有13人在救火過程中不幸喪生。

▲土耳其25日飆出攝氏50.5度的高溫，改寫歷史紀錄。（示意圖／VCG）

德國之聲、法新社報導，熱浪自21日以來侵襲地中海東部大多數地區，根據土耳其環境部在社群平台X發布的消息，這次破紀錄的高溫出現在距離伊拉克、敘利亞邊境僅10公里的希洛皮鎮，超越2023年8月創下的攝氏49.5度紀錄。全境132個氣象觀測站都測得7月份的歷史新高溫度，部分地區溫度較季節平均值高出12度。

▲高溫難耐，土耳其民眾前往海灘游泳消暑。（圖／VCG）

高溫伴隨強風和乾燥條件，讓野火災情更加嚴重，全境各地發生數十起野火。25日這天，度假城市安塔利亞（Antalya）的高樓住宅區附近爆發新野火，隨著火勢蔓延，當局緊急疏散市中心及阿克蘇區（Aksu）居民。

另外，土耳其北部卡拉巴克省（Karabuk）、薩卡里亞省（Sakarya）和比萊吉克省（Bilecik）也傳出野火災情，迫使多個村莊撤離。在埃斯基謝希爾省（Eskisehir）23日滅火行動中，有13人身亡。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其面臨重大災難，現階段已動員2.5萬名人力、27架飛機、105架直升機及6000輛車投入救災。

▼度假城市安塔利亞爆發野火，當局緊急疏散市中心及阿克蘇區居民。（圖／路透）