　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其熱浪來襲，錫爾納克省（Sirnak）希洛皮鎮（Silopi）25日測得攝氏50.5度高溫，刷新全國歷史紀錄。在此之際，土耳其野火災情持續擴大，埃斯基謝希爾省已有13人在救火過程中不幸喪生。

▲▼ 土耳其熱浪。（圖／VCG）

▲土耳其25日飆出攝氏50.5度的高溫，改寫歷史紀錄。（示意圖／VCG）

德國之聲、法新社報導，熱浪自21日以來侵襲地中海東部大多數地區，根據土耳其環境部在社群平台X發布的消息，這次破紀錄的高溫出現在距離伊拉克、敘利亞邊境僅10公里的希洛皮鎮，超越2023年8月創下的攝氏49.5度紀錄。全境132個氣象觀測站都測得7月份的歷史新高溫度，部分地區溫度較季節平均值高出12度。

▲▼ 土耳其熱浪。（圖／VCG）

▲高溫難耐，土耳其民眾前往海灘游泳消暑。（圖／VCG）

高溫伴隨強風和乾燥條件，讓野火災情更加嚴重，全境各地發生數十起野火。25日這天，度假城市安塔利亞（Antalya）的高樓住宅區附近爆發新野火，隨著火勢蔓延，當局緊急疏散市中心及阿克蘇區（Aksu）居民。

另外，土耳其北部卡拉巴克省（Karabuk）、薩卡里亞省（Sakarya）和比萊吉克省（Bilecik）也傳出野火災情，迫使多個村莊撤離。在埃斯基謝希爾省（Eskisehir）23日滅火行動中，有13人身亡。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其面臨重大災難，現階段已動員2.5萬名人力、27架飛機、105架直升機及6000輛車投入救災。

▼度假城市安塔利亞爆發野火，當局緊急疏散市中心及阿克蘇區居民。（圖／路透）

▲▼ 土耳其安塔利亞（Antalya）野火。（圖／路透）

▲▼ 土耳其安塔利亞（Antalya）野火。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類　
快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！　死傷不明
快訊／瑟七等5啦啦隊慕獅女孩　宣布離隊！
快訊／失蹤一夜找到了！15歲少年成冰冷遺體
快訊／蕭美琴發聲：好多需要審視檢討
柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰8府拉警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！死傷不明　民宅遭炸爛畫面曝

柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

民進黨「大罷免」全軍覆沒！　美學者唐博偉預言：第二輪也不樂觀

以色列宣布「戰術停火」　加薩3區天天休兵10小時

日本女童泳池內遭「強脫泳衣」！　25歲男被逮認：我忍不住

中國製戰機淪「空中炸彈」！失事墜校園31死、165傷　10年摔毀8架

沖繩石垣島麥當勞重新開幕！與那國島民笑：不用拿護照到台灣吃了

爆大規模返鄉潮！10萬柬埔寨人緊急撤離泰國　人海畫面曝光

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！死傷不明　民宅遭炸爛畫面曝

柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

民進黨「大罷免」全軍覆沒！　美學者唐博偉預言：第二輪也不樂觀

以色列宣布「戰術停火」　加薩3區天天休兵10小時

日本女童泳池內遭「強脫泳衣」！　25歲男被逮認：我忍不住

中國製戰機淪「空中炸彈」！失事墜校園31死、165傷　10年摔毀8架

沖繩石垣島麥當勞重新開幕！與那國島民笑：不用拿護照到台灣吃了

爆大規模返鄉潮！10萬柬埔寨人緊急撤離泰國　人海畫面曝光

正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

資訊爆炸的時代！「篩選資訊」是避免時間與情緒的浪費

山西暴雨巴士失聯！載有12名外出務工人員

布勃利克勇奪基茨比厄爾冠軍　連續兩站ATP巡迴賽封王

前米其林餐廳日籍主廚留台創業　全預約制日料「月白」落腳台北

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

【盧秀燕大本營】黃健豪選區「章魚里」開完了！　 668:495不同意票超車

國際熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

Google地圖「1功能」要掰了！

快訊／川普：泰柬同意停火　不然就課36%

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

韓媒評「大罷免失敗」：親中立委大獲全勝

民進黨「大罷免」全軍覆沒　美學者：不樂觀

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

罷親中立委慘敗！《時事》：恐加深台朝野對立

「毒梟奶奶」操縱家族販毒網！

港媒：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

川普點頭關鍵！　日美關稅談判內幕曝

自家後院裸體被Google街景拍下　獲賠37萬

柬士兵前線爽拍TikTok！自爆：我們先開火

更多熱門

相關新聞

情緒也會中暑！研究：每升1度憂鬱風險增7%

情緒也會中暑！研究：每升1度憂鬱風險增7%

台灣夏天炎熱，除了可能發生中暑等熱傷害，還有人會出現失眠、心情低落、煩躁易怒等現象。精神科醫師指出，這可能是「氣候型憂鬱」找上門，台灣與國際研究都指出，長期處於高溫與高濕環境，會增加憂鬱與焦慮風險，研究發現，一旦年均溫超過23°C，每上升1°C，重度憂鬱症風險將增加約7%。

1年的雨1天下完！河北居民嘆：家電都被沖走

1年的雨1天下完！河北居民嘆：家電都被沖走

加州野火爆發迅速擴大30倍！當局急封2公路　規模估將擴大100倍

加州野火爆發迅速擴大30倍！當局急封2公路　規模估將擴大100倍

日本熱爆！北海道恐迎「史上首次40度高溫」

日本熱爆！北海道恐迎「史上首次40度高溫」

極端氣候來襲 陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

極端氣候來襲 陸152個國家級氣象站7月測得高溫超過40度

關鍵字：

土耳其熱浪野火高溫災害

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面