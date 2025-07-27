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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「糞2代」下班開賓士　結婚禮車要用「水肥車」

▲▼陸「糞2代」下班開賓士　婚禮車要用「水肥車」。（圖／翻攝極目新聞）

▲潘浩男繼承父業，投身掏糞業，結婚也打算用「水肥車」當禮車。（圖／翻攝極目新聞）

文／香港01

近日，大陸一名95後掏糞工「上班開糞車（水肥車），下班開Benz（賓士）」的話題登上微博熱搜，引發網友熱議。有人讚賞其靠勞動致富，感嘆「行行出狀元」；也有人質疑他僅是公司老闆，無需親自掏糞。

周四（24日），陸媒《極目新聞》聯繫到話題主人公潘浩男，揭開其背後故事。他表示，公司確實是父親開的，但他平時會在前線與工人們同開糞車，下班後回歸生活才開Benz。

據報導，28歲的潘浩男大學主修影視編導，畢業後發現各行不易，決定繼承父業，投身掏糞行業，立志「將掏糞發揚光大」。雖然工作看似與學業無關，但潘浩男學以致用，決定他將專業知識應用於工作，就是通過短片記錄日常，分享至各大平台，展現行業真實面貌，結果大受歡迎。

▲▼陸「糞2代」下班開賓士　婚禮車要用「水肥車」。（圖／翻攝極目新聞）

潘浩男介紹，父親從事掏糞多年，家中經營一家公司，擁有兩輛掏糞車，公司除父母外還有5名工人。職責方面，現時由父親負責接單，他親自帶隊作業。他坦言，網傳「上班開糞車，下班開Benz」屬實：工作時他與工人同開糞車，下班後開家中的Benz與女友逛街或聚會，過普通生活。

除掏糞外，公司業務還包括房屋修繕，普通工人包吃住月薪約7000元人民幣。潘浩男表示，掏糞行業競爭相對較小，較為穩定。他把社交帳號名改為「江浙滬糞王－浩男」，目標是成為行業翹楚。他還透露，女友因欣賞其積極態度而與其相識，未來婚禮他計劃讓乾淨的糞便清運車跟隨婚車，打造「全球獨一份」的特色場面。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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