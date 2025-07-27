　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東屈公病破4000例！官方投放5000尾「滅蚊魚」

▲▼廣東屈公病破4000例！官方投放5000條「滅蚊魚」。（圖／翻攝微博）

▲屈公病疫情持續擴大，公園投放「滅蚊魚」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山屈公病（基孔肯雅熱）確診病例已超過4000例，由於該病的主要傳染媒介為蚊子，當地政府近日投放了數千條「滅蚊魚」至公園的湖中，希望透過生物防治的方式切斷傳染鏈。

據《南方都市報》報導，廣東佛山禪城城管7月23日，園林工人在亞洲藝術公園的小湖里投放了200條專吃蚊蟲幼崽的「魚寶寶」；7月24日，在亞藝公園再度投放4000條「滅蚊魚」，在中山公園同步投放1000條 「滅蚊魚」。

報導提到，當地官方希望透過「滅蚊魚」降低蚊蟲繁殖率，通過生物防治方式有效降低蚊蟲孳生密度，從源頭切斷蚊媒傳染病的傳播鏈條。

▼「滅蚊魚」其實就是大肚魚。（圖／翻攝微博）

▲▼廣東屈公病破4000例！官方投放5000條「滅蚊魚」。（圖／翻攝微博）

此事也受到許多網友關注，不少人都對「滅蚊魚」這種滅蚊方式和滅蚊效果非常好奇，也有網友擔心生物入侵以及影響當地的水域生態系統。此外，也有網友在留言區詢問是否可以在家養幾條。

「滅蚊魚」其實就是常見的大肚魚，報導中提到，該魚種原產於北美洲，很早就引進至中國大陸，適應能力強，研究數據顯示，一尾飢餓數天的雌魚，一天內能捕食438條蚊子幼蟲（孑孓）。

據廣東省佛山市各區最新的通報，截至7月24日，佛山市5個區已累計報告屈公病確診病例超過4000例，其中順德區報告確診病例3627例，均為輕症病例。

▼屈公病的主要傳染媒介為蚊子。（圖／CFP）

▲▼蚊子叮、蚊子咬。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30億短劇男神身價暴跌！　百萬級代言到「沒錢寄快遞」
分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨
一張圖曝「中南部下周致災性降雨」　網哀號：家還沒修好
少林寺方丈傳被帶走調查！寺方無人敢回應：等官方消息
曹興誠823要執政黨自己加油　民進黨：努力回應人民期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美瑞典會談前 人民日報：清醒認識談判長期性複雜性

廣東屈公病破4000例！官方投放5000尾「滅蚊魚」

銀樓千萬金飾遭洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶

少林寺方丈釋永信傳被帶走調查！寺方無人敢回應：等官方消息

快訊／大罷免結果出爐　國台辦發聲：民進黨政治操弄違背台灣人心民意

體驗宣恩「龍遊貢水」後　許舒博直呼「淡水河可以借鏡」

喝酒後必摔碗！　湖北土家族獨特習俗讓遊客超盡興

履歷寫「受領導劇烈撞擊45分鐘」　陸正妹喊冤：被盜照已報警

易烊千璽多名「代拍撲車」…保鑣急抓人　陸媒批：如喪屍出籠

以馴虎比喻智能未來　AI教父辛頓：人類沒有擺脫的選擇但可馴服

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

中美瑞典會談前 人民日報：清醒認識談判長期性複雜性

廣東屈公病破4000例！官方投放5000尾「滅蚊魚」

銀樓千萬金飾遭洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶

少林寺方丈釋永信傳被帶走調查！寺方無人敢回應：等官方消息

快訊／大罷免結果出爐　國台辦發聲：民進黨政治操弄違背台灣人心民意

體驗宣恩「龍遊貢水」後　許舒博直呼「淡水河可以借鏡」

喝酒後必摔碗！　湖北土家族獨特習俗讓遊客超盡興

履歷寫「受領導劇烈撞擊45分鐘」　陸正妹喊冤：被盜照已報警

易烊千璽多名「代拍撲車」…保鑣急抓人　陸媒批：如喪屍出籠

以馴虎比喻智能未來　AI教父辛頓：人類沒有擺脫的選擇但可馴服

劉樂妍在陝西「突被狂問台灣大罷免」！　她37字吐真實心聲

姊妹合夥當菜籃族投資客　妹上網問賺錢該怎麼分？

李多慧素顏吃炸雞宵夜！超萌畫面曝　網笑翻：完全被台化

足浴館店長誆按摩防病竟「強行進入」　2女大生慘遭強吻性侵

王婉諭面對大罷免「這就是民主」：不會因一次投票就走入深淵

金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

強行環抱、拉扯　桃園醉漢隨機攻擊男童！警民合力壓制逮捕

台鐵大武-瀧溪「電力故障」雙向不通　南迴列車部分延誤

30億短劇男神身價暴跌！百萬級代言到「沒錢寄快遞」　認：沒那麼多錢

救護車淪煉獄！　印度26歲女「送醫途中」遭輪流性侵

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

大陸熱門新聞

快訊／大罷免結果出爐　國台辦發聲：民進黨政治操弄違背台灣人心民意

少林寺方丈釋永信傳被帶走調查！

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

受領導劇烈撞擊45分鐘？陸正妹喊冤：被盜照

喝酒後必摔碗！　湖北土家族獨特習俗讓遊客超盡興

陸最神秘軍校72年來首招女生

體驗宣恩「龍遊貢水」後　許舒博直呼「淡水河可以借鏡」

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

銀樓金飾被洪水沖走！陸村民帶探測儀尋寶

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

揭秘陸最神秘軍校訓練！「錯一次」全滅頂

更多熱門

相關新聞

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒

廣東省佛山市的屈公病（基孔肯雅熱）疫情進一步擴大，截至24日下午，確診病例已累積至3645例，均為輕症病例。

多國屈公病激增！疾管署提升9國旅遊疫情建議

多國屈公病激增！疾管署提升9國旅遊疫情建議

廣東屈公病1873例確診　政府號召殺蚊子

廣東屈公病1873例確診　政府號召殺蚊子

廣東屈公病大爆發　確診數10天飆至1199例

廣東屈公病大爆發　確診數10天飆至1199例

廣東爆478例屈公病！官方：境外輸入引發

廣東爆478例屈公病！官方：境外輸入引發

關鍵字：

屈公病大肚魚滅蚊魚食蚊魚

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面