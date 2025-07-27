廣東屈公病破4000例！官方投放5000尾「滅蚊魚」

▲屈公病疫情持續擴大，公園投放「滅蚊魚」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山屈公病（基孔肯雅熱）確診病例已超過4000例，由於該病的主要傳染媒介為蚊子，當地政府近日投放了數千條「滅蚊魚」至公園的湖中，希望透過生物防治的方式切斷傳染鏈。

據《南方都市報》報導，廣東佛山禪城城管7月23日，園林工人在亞洲藝術公園的小湖里投放了200條專吃蚊蟲幼崽的「魚寶寶」；7月24日，在亞藝公園再度投放4000條「滅蚊魚」，在中山公園同步投放1000條 「滅蚊魚」。

報導提到，當地官方希望透過「滅蚊魚」降低蚊蟲繁殖率，通過生物防治方式有效降低蚊蟲孳生密度，從源頭切斷蚊媒傳染病的傳播鏈條。

▼「滅蚊魚」其實就是大肚魚。（圖／翻攝微博）



此事也受到許多網友關注，不少人都對「滅蚊魚」這種滅蚊方式和滅蚊效果非常好奇，也有網友擔心生物入侵以及影響當地的水域生態系統。此外，也有網友在留言區詢問是否可以在家養幾條。

「滅蚊魚」其實就是常見的大肚魚，報導中提到，該魚種原產於北美洲，很早就引進至中國大陸，適應能力強，研究數據顯示，一尾飢餓數天的雌魚，一天內能捕食438條蚊子幼蟲（孑孓）。

據廣東省佛山市各區最新的通報，截至7月24日，佛山市5個區已累計報告屈公病確診病例超過4000例，其中順德區報告確診病例3627例，均為輕症病例。

▼屈公病的主要傳染媒介為蚊子。（圖／CFP）

