廣東屈公病1873例確診　政府號召「愛國衛生運動」殺蚊子

▲蚊子是屈公病的主要傳播媒介。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山屈公病疫情持續擴散，截至19日已累計確診病例1873例。屈公病的主要傳染媒介為蚊子，當地官方也號召民眾，在周末進行以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的「愛國衛生運動」。

佛山市20日下午召開屈公病疫情防控新聞發佈會，截至7月19日，佛山全市累計報告確診病例1873例，其中順德區1790例，主要集中在樂從、北滘、陳村鎮；禪城區49例，主要集中在石灣鎮、祖廟、張槎街道；南海區34例，主要集中在桂城街道。

佛山市官方強調，目前所有病例均為輕症病例，無重症和死亡病例，已有720例痊癒。

發佈會上，佛山市官方指出，針對近期出現的屈公病疫情，第一時間啓動應急響應，組織專業人員入戶滅蚊，90%的疫點村居已由高風險降到中風險以下，其中33%已降到安全水平。

另外，情況最嚴重的順德也發出了《告全體市民書》，號召全區各企事業單位、學校、建築工地、村（社區）、家庭及全體市民，於19日至20日展開以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的愛國衛生運動。

屈公病是由屈公病病毒引起的急性傳染病，臨床症狀以發燒、皮疹及關節疼痛為主。屈公病與登革熱相似，主要由斑蚊（伊蚊）傳播，可通過清理孳生地、殺滅蚊蟲等措施阻斷傳播途徑。