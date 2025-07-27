高雄「面罩男」全裸穿透明雨衣進超商！民眾看傻　警方回應了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男子在27日凌晨1時許，被民眾目擊疑似一絲不掛、穿著透明雨衣，還戴著全罩式面罩進入大豐二路一間超商，行徑詭異，怪男從超商出來後，旁若無人的逛大街離開，讓目擊民眾看傻了眼；轄區三民二分局表示，並未接到民眾報案，但該名男子已涉嫌公然猥褻，將依法通知他到案說明。

▲高雄一名男子一絲不掛穿著透明雨衣、帶著全罩式面罩進超商、逛大街。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

民眾是在27日凌晨1時許準備到大豐二路這間超商時，突然見到一名穿著透明雨衣、戴安全帽、全罩式面罩的男子從超商走出，雨衣裡面疑似一絲不掛，隱約可看到生殖器，讓民眾看傻，當場將過程拍下。

而怪男從超商出來後，還旁若無人的逛大街離開，甚至還看了拍攝的民眾一眼，行徑相當詭異。

三民二分局表示，27日未接獲相關報案資料，但畫面中男子於不特定多數人得以共見共聞之公共場所進行猥褻行為，已經破壞社會秩序，分局將依刑法第234條第1項公然猥褻罪通知男子到案說明。

分局呼籲，請民眾遵守公共秩序與社會善良風俗，切勿於公共場所從事任何不當或違法行為，以免觸法受罰。倘若發現類似情事，請儘速撥打110報案，共同維護社會安全與公共秩序，打造良善的生活環境。