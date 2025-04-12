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高雄「聞髮怪男」又來了！詭站女騎士後面　在地人恐慌：一犯再犯

▲▼ 高雄「聞髮怪男」又出現了！逼近女騎士險得逞。（圖／翻攝FB社團「大寮543（大寮、林園、鳳山）」

▲高雄「聞髮怪男」又出現了！逼近女騎士險得逞。（圖／翻攝FB社團「大寮543（大寮、林園、鳳山）」

記者賴文萱／高雄報導

高雄大寮區一名怪異男子日前被發現趁著停等紅燈時，刻意接近一名騎腳踏車的少女，甚至整個人貼上前「偷聞髮香」，警方後續將該男子查緝到案。不料，事隔2天，怪男又被當地民眾直擊企圖靠近女騎士，警方表示，將協助轉介衛生局派員，進行評估並給予適當的醫療輔導協助。

▲▼高雄怪阿北路上偷聞少女髮香，噁心畫面曝光。（圖／Threads／_roflil授權提供）

▲高雄怪阿北先前在路上偷聞少女髮香，噁心過程全被拍下。（圖／Threads／網友_roflil授權提供）

一名網友在社群平台Threads上發出一則影片，從直擊畫面中可見，一名身穿藍色襯衫的男子，趁著路上車輛在停等紅燈時，刻意接近一名騎腳踏車綁著馬尾的女子，甚至趁她不注意，進一步靠近少女的背後，湊上前疑似「偷聞髮香」，少女發現後轉頭瞪他，男子還假裝若無其事地離開。

事發後，警方主動聯繫被害人至派出所完成報案，並將該男子查緝到案說明，全案依性騷擾防制法依法偵辦。但才事隔2天，男子11日又被當地民眾直擊出沒在路上，同樣鎖定停等紅燈的女騎士，詭異逼近女子疑似又想「聞香」。 民眾在臉書地方社團「大寮543」裡發文提醒，「聞髮怪男又再度出現，所幸即時回頭才沒有讓他得逞，附近學生真的要注意這個人！」該篇po文也引起關注，在地民眾說，「天吶！猥瑣男怎還可以這般招搖」、「抓了又放，放了又犯，安全在哪？」、「警察沒辦法處理嗎？一犯再犯…這樣路過的女生很危險餒」。

▼高雄怪阿北路上偷聞少女髮香，噁心畫面曝光。（圖／Threads／_roflil授權提供）

▲▼高雄怪阿北路上偷聞少女髮香，噁心畫面曝光。（圖／Threads／_roflil授權提供）

▲▼高雄怪阿北路上偷聞少女髮香，噁心畫面曝光。（圖／Threads／_roflil授權提供）

▲▼高雄怪阿北路上偷聞少女髮香，噁心畫面曝光。（圖／Threads／_roflil授權提供）

對此，警方表示，將協助轉介衛生局派員，進行評估並給予適當的醫療輔導協助，以改善身心狀況，避免類似行為發生，另本分局已責請轄管派出所加強巡查約制。

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