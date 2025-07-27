酸賴清德「最渣解釋」　陳智菡：整個民進黨沒人要負責嗎

記者陳俊宏／綜合報導

726大罷免大失敗，總統賴清德表示，這次結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，儘管社會上存在不同立場，台灣人依然能透過合憲合法的方式表達意見。對此，民眾黨團主任陳智菡說，「整個民進黨都沒人要負政治責任嗎？都這麼敢做不敢當，只想當政治渣男？」

陳智菡在臉書說，賴清德總統發文，宣稱這場浪費全台灣一整年、耗資無數的選舉結果，「不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，「這是我聽過最阿Q、最渣的解釋」。

▼陳智菡表示，賴清德不敢扛起全軍覆沒的政治責任。（圖／資料照／民進黨提供）



陳智菡指出，賴清德總統不敢大出場和罷團大方牽手，也不敢像個有擔當的大人一樣，扛起全軍覆沒的政治責任，「他以為我們都金魚腦，選完就忘了他曾多次在民進黨中常會下達的軍令狀。」

陳智菡提到，這次投開票24+1個選區，不只不同意全部大於同意，甚至大部分未達罷免門檻，也就是7成選區不到4分之1選民支持罷免；簡單來說，大罷免荒謬的程度，是連民進黨選民都不買單，如果真能再選一次總統，賴清德可能就要打包回去，專心當他的黨主席。

陳智菡表示，賴總統字斟句酌感謝公民力量、溫情喊話，想把民進黨的主導的仇恨動員，美化成熱愛我們的國家，「他甚至還不放棄造謠，還在說在野黨監督國家預算不合理，還在影射他黨政治人物對國家不忠誠，還在把人民以一張一張選票清楚表態，請執政黨強化內政、深化民主的呼喊與教訓，當作耳邊風。」

陳智菡指出，幸好今天台灣公民已經向全世界與執政黨證明，多數的我們是能夠思辯、能以制度理性抵禦權力的優質公民，台灣早已具備堅強的社會韌性，足以明辨來自黨媒鋪天蓋地的錯假訊息，更不會如民進黨詆毀的那般無知，會輕易被境外敵對勢力所左右。

陳智菡說，台灣人民沒有輸，這是肯定的，人民以堅強意志戰勝極端膨脹的權力，但輸的當然也不是罷團或曹興誠或沈伯洋，而是賴清德和卓榮泰，全台灣人都看到了，就只有當事人還在裝傻，「整個民進黨都沒人要負政治責任嗎？都這麼敢做不敢當，只想當政治渣男？」