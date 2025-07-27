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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

記者陳俊宏／綜合報導

7/26大罷免，國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安的罷免案皆未通過，而8/23還有第二波7名藍委罷免投票。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7比0，現在就可確定」；大罷免大衝突後，台灣政治應回歸「大和解，大聯合，大改革」的正確歷史道路上，不要再鬥了。

▲▼大罷免失敗，柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

▲▼726大罷免失敗，民進黨團總召柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

▲▼柯建銘鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）

「大罷免、大失敗、大槓龜之後」，游盈隆在臉書說，全球矚目的台灣大罷免結果出爐，24個國民黨籍立委選區罷免案，沒有一席被罷免，24比0全數安全過關；罷團與綠營期待的「大罷免，大成功」沒出現，反而被「大罷免，大槓龜」取代，一個非常戲劇性、非常與直覺相反的收場。

游盈隆表示，這樣結果再度傳達一個清楚的訊息，那就是台灣主流民意強烈反對大罷免，這麼清清如水的民意，賴清德政府和執政的民進黨必須做出適時、適格、適當的回應，否則不斷誤判形勢，不斷重蹈覆轍，將後患無窮。

游盈隆指出，大罷免已經結束，不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7比0，現在就可確定；大罷免作為一個政治現象或歷史現象，其實不難理解，它是過去18個月台灣朝野空前政治惡鬥的副產品、衍生物，不老老實實地追本溯源，是無法找出問題的根源，對症下藥的。

游盈隆提到，一言以蔽之，大罷免是一個群眾運動，是賴清德總統上任後，民進黨在國會一連串失敗，所激起的廣大民進黨支持者自發性的集體行動，並獲得民進黨的力挺。

▼游盈隆認為，現在就是台灣社會針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責的時候。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

游盈隆寫道，他打從今年1月，就開始注意柯建銘總召的大罷免倡議及其後續發展，「我曾用不同的方式公開提醒，包括大罷免是南柯一夢；大罷免終究是一場鬧劇；大罷免生雞蛋無，放雞屎有（台語）；大罷免沒有正當性；全面性無差別大罷免正當性不足，客觀上也做不到，徒增紛擾；大罷免沒有贏家；要化解憲政僵局。」

游盈隆說，「大罷免可能是現行憲政體制最後一招，但也是衝撞最激烈、最撕裂社會、社會成本最高、也最沒有效率的一招，等等。現在大罷免結束了，回頭看看來時路，是多麼的瘋狂、濫情與不切實際。」

游盈隆認為，現在就是台灣社會針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責的時候，不要濫情、不要蓄意逃避責任、不要拿天真無邪的罷團當擋箭牌，好好反省、好好檢討、好好究責至少一個月；否則，朝野政黨要如何從中獲取經驗教訓，國家與社會要如何以最快速度重新步上正軌，大步向前。

游盈隆表示，當大罷免結果出爐，在野黨政治人物發表感言時，感性的期盼台灣社會應該從衝突走向和解，「我覺得這或許是大罷免強烈衝撞後，一個較可喜的現象。大罷免大衝突後，台灣政治應回歸『大和解，大聯合，大改革』的正確歷史道路上，不要再鬥了，才是社會之福，人民之福，國家之福。天佑台灣，天佑台灣人民。」

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