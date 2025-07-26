「多數人對青鳥霸凌感到厭惡」　柯志恩：國民黨會用成績回報支持者

▲國民黨主席朱立倫率領執政縣市首長與立委一起以手勢比出「不同意罷免」。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免今（26日）首波投票落幕，最終25件罷免案全數失敗。對此，國民黨立委柯志恩表示，25：0完封，多數人民不接受毫無正當性的大罷免，更對青鳥們到處出征、霸凌，感到無比厭惡。她強調，深深感謝所有投下「不同意」的支持者，大家才是台灣民主最偉大的力量，這場勝利，不只是藍白勝利，更是人民勝利，明天太陽升起，國民黨會用最好問政成績回報支持者，讓支持者為所投下的一票感到欣慰。

柯志恩表示，看開票的數字不斷跳動，內心彭湃不已，最後結果，國民黨黨守住24席立委和新竹市長，25：0，完封，深深感謝所有投下「不同意」的支持者，大家才是台灣民主最偉大的力量！

柯志恩表示，這一場大罷免，猶如一場大風暴，民進黨動用龐大的資源，利用罷團和側翼進行鋪天蓋地的抹黑鬥爭。所幸，多數人民不接受毫無正當性的大罷免，更對青鳥們對不同意見者到處出征、霸凌，感到無比厭惡。

柯志恩強調，感謝國民黨全黨上下團結一心，更感謝民眾黨和很多看不下去的夥伴並肩作戰，終於讓國民黨挺過一波波的謊言攻擊，歷經千辛萬苦的堅持努力，最終咬牙迎來勝利！

柯志恩認為，這場勝利，不只是藍白的勝利，更是人民的勝利。他們要深深地感謝每一位支持者，在路口拜票、在凱道吶喊、在酷暑中流汗、在風雨中搖旗。更感謝每一位願意傾聽他們聲音的民眾，是這群人的支持與信任，讓他們在最孤單的時候不會退縮，反而讓他們更加勇敢奮戰！

「深深感謝，每一張神聖選票所代表的民意」，柯志恩強調，明天太陽升起，日子如常，國民黨好好在立法院認真打拼，用最好的問政成績回報支持者，讓支持者為所投下的一票感到欣慰。

▼柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）