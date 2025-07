從景觀轉場藝術　毛根織出簡愛樺的重生風景

女裝品牌ear 迎來創立7週年之際,於2025年7月18日至7月29日,在台北信義區國泰世華文教基金會藝術中心打造品牌首座「沉浸式快閃空間」,以主題「The Self, The Scent, The Sea」為名,集結服飾、香氛與空間美學,共同感受 ear 式的盛夏節奏。