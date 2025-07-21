從景觀轉場藝術　毛根織出簡愛樺的重生風景

▲藝術家簡愛樺以毛根為媒材，走過病痛，重拾創作能量，透過作品訴說內心深處的堅定與柔軟。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

療癒纖維書寫重生篇章！走進中友百貨A棟10樓創意平台，《印象花語：簡愛樺毛根藝術創作展》正悄然展開一場溫柔又堅韌的藝術旅程。展期自即日起至9月8日，邀請民眾在夏日午後，穿梭光影與情感交織的花語世界，細細感受來自藝術家的生命對話。

展出者簡愛樺原為景觀設計師，一場病後的身體轉折，迫使她從快節奏的公共設計工作中抽身。面對復健的長路，她選擇拾起童年記憶中的毛根，一種多被視為兒童美術素材的柔軟纖維，透過反覆扭繞與構形，重塑自己的生活節奏與心靈空間。

▲簡愛樺《印象．花語》創作展於中友百貨展出，以毛根纖維打造療癒花景，吸引眾多民眾駐足欣賞。（圖／記者游瓊華翻攝）

「每一根毛根的編織，都是一場與自己的對話。」簡愛樺坦言，創作過程中，她一點一滴地拼湊身心的完整，也逐漸從挫折中看見新的出口。此次展覽正是她與世界分享這段歷程的方式——不張揚，卻溫柔地存在。

展區分為四大系列，從《光影》中以立體毛根重現梵谷經典筆觸、《花語》系列展現花朵與傘交織的情感象徵、《再生》展區用枯枝與毛根共同譜寫生命循環的隱喻，到《影片說明與創作背景區》讓觀者更貼近藝術家的心聲，每一處轉角，都藏著她與世界對話的語言。

作品色調多以印象派風格為靈感，疊色柔和、觸感細膩，無論是花朵、光影或枝幹，都透露出「柔中帶剛」的生命哲學。而展場亦呼應中友百貨B棟13樓《印象派150th光影藝術展》的展覽氛圍，讓觀者在百貨空間內就能體驗一場層層遞進的美學散策。

中友百貨表示，《印象花語》不僅是一場視覺藝術展，更是一段生命故事的真誠訴說。以毛根藝術呈現實質的印象派作品，讓顧客來到中友百貨可以同時觀賞到不同型態呈現的印象派藝術，在炎熱的暑假歡迎民眾一同走進這座靜謐且充滿情感的藝術花園，見證一位創作者用雙手重新描繪人生的精彩旅程。

▲展場以花語為主題，融合柔和燈光與繽紛毛根創作，展現簡愛樺對生命的溫柔詮釋。（圖／記者游瓊華翻攝）