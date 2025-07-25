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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／國民黨激喊「罷免成對賴清德不信任投票」　就等民意買單

▲▼國民黨主席朱立倫率領執政縣市首長與立委一起以手勢比出「不同意罷免」。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨反罷免凱道之夜。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「教訓賴清德！」首波大罷免投票進入最終讀秒階段，在密集的大型造勢活動助燃下，選民熱情高漲。選前最後一個夜晚，國民黨今（25日）於凱道舉辦反罷免之夜，黨內大老齊呼「罷免就是對賴清德的不信任投票！明天投下不同意！」今晚的造勢場，藍白支持者摩肩擦踵比鄰或坐或站，在「輸人不輸陣」的對決態勢下，力拚投票日開出勝果。

包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜的「禿子、燕子、漢子」組合再合體。國民黨主席朱立倫、馬英九前總統、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、中廣前董事長趙少康等大咖現身替雙北藍委助講。晚會國旗海飄揚，主辦方稱湧入15萬人，選前之夜最高潮為韓國瑜致詞時指出，民進黨用抽象的「賣台」就要屠殺國民黨立委，民主需要監督、權力需要制衡，沒有監督制衡的權力就是獨裁怪獸，「台灣民主已經到最危險的地步，如果大罷免成功，台灣民主真的會掉到萬丈深淵。」引爆全場數萬人尖叫回應。

藍營大咖接力上台，除了呼籲堅定挺藍委，也有志一同火力全開，炮口對向總統賴清德。前總統馬英九致詞時表示，台灣民眾要出門對抗綠色恐怖、欺負人權的賴清德，若大罷免成功，就是台灣社會沉淪，這一票要防止好立委被罷免，還要對賴清德種種出賣台灣的劣跡投下不信賴投票。

台北市長蔣萬安帶領北市五席藍委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆上台，高喊民進黨用盡全力搞一整年的大罷免，但大家明天只要勇敢站出來，就能讓民進黨的惡搞前功盡棄，票投不同意，教訓賴清德！

▲國民黨凱道反罷免之夜喊破15萬人。（圖／國民黨提供）

▲國民黨凱道反罷免之夜喊破15萬人。（圖／國民黨提供）

最後壓陣的朱立倫，攜手縣市長、雙北藍委登台，致詞圍繞賴清德「獨裁化」。朱表示，40年前民進黨創黨，當年的民主前輩說，國民黨一黨獨大太久了，台灣要政黨輪替，40年後民進黨選贏五次，執政這次已經連續第10年，賴清德竟然在消滅在野黨，想要一黨獨大的獨裁，賴清德怎麼變成所有民主前輩最痛恨的對象？一番慷慨激昂陳詞，掀起台下熱烈掌聲。

今晚造勢有「藍」有「白」，民眾黨主席黃國昌冒雨到場相挺，痛斥賴清德在國際情勢劇變的時刻，不反思團結國家、解決人民痛苦，反而荒廢國政、分裂社會，「賴清德要走向專制獨裁，台灣人不同意，我們不同意！」展現在野齊抗罷聲勢。

國民黨反罷免選前之夜不再多著墨於民生法案牌，轉向主攻「大罷免可當成對賴清德的不信任投票」，訴求只要有夠多的選民投下「不同意罷免」票，最終策略雖然不足以罷掉賴清德，卻可以阻止民進黨繼續怠惰濫權，並進而提醒執政黨把治理心思放在解決問題、服務人民，以及台灣將面對的國際形勢上，而不是口中高呼「抗中」，手裡猛打的卻是自己人，嘴巴高呼「團結」，所做所為卻是造成社會撕裂。在野反罷免訴求是否能阻止賴政府繼續剝削台灣民主，就看民意有無買單，也唯有如此，在野黨才能給賴總統一個當頭棒喝，讓他回歸現實，謙卑面對自己的少數政權。

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