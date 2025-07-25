快訊／大雷雨炸高雄屏東2小時　國家警報響

▲受熱帶低壓影響，台灣今日天氣不穩。（示意圖／記者李毓康攝）
生活中心／綜合報導
中央氣象署今（25日）下午4時58分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚上7時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域
【高雄市】鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區
【屏東縣】屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、枋山鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉
▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）
另外，氣象署下午4時59分也針對屏東縣沙漠溪（海神宮）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚6時58分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。
山區暴雨災防告警
影響時間：25日白天
＊警戒區域：屏東縣三地門鄉
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