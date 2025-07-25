快訊／撞死男大生！砂石車駕駛涉過失致死罪　偵訊後無保請回

▲砂石車左轉輾斃男大生，薛姓肇事駕駛（紅圈處）現身殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

長榮大學一名20歲的男大生24日下午騎車行經高雄市燕巢區中興路與新生南路口，撞上一輛左轉的砂石車，當場傷重不治，檢方今（25）日上午進行相驗，結果發現男大生頭部有致命外傷（顱骨開放性骨折），也採檢體送法醫研究所檢驗，家屬對死因沒有意見，檢察官在偵查庭後，諭知薛姓肇事駕駛無保請回。

這起車禍發生在24日下午2時許，就讀台南長榮大學的20歲歐陽姓男大生，騎機車行經燕巢區沿中興路由北往南直行時，與對向34歲薛姓男子駕駛、正在左轉的砂石車發生碰撞，當場傷重不治。

▲20歲男大生撞砂石車身亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

檢方今（25）日上午在高雄市殯儀館相驗，男大生的媽媽、阿公、阿嬤都現身，神情哀傷不願多談，相驗時媽媽見到兒子遺體慘況，當場情緒崩潰，頻頻哭喊「怎麼這麼慘」，連站都站不住，最後被家屬抱著離開相驗室休息。

據了解，男大生媽媽昨天私下抱怨，有見到肇事司機，但對方都沒有道歉，在今日相驗時，司機也被帶到殯儀館，但仍沒有發言。

檢方相驗後，發現男大生頭部有致命外傷（顱骨開放性骨折），家屬對死因沒有意見，檢察官也將大體發還家屬處理後事。

檢察官在殯儀館的偵查庭中，對薛姓砂石車駕駛訊畢諭知無保請回，據了解，可能是因為駕駛沒酒駕、沒肇逃，且配合警方偵辦，而警方也將在明天把相關證據彙整後，依過失致死罪嫌將薛姓駕駛函送地檢署偵辦。