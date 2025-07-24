美網紅瞎稱「法國第一夫人是變性人」　馬克宏跨海提告

▲47歲的馬克宏（左）與72歲的碧姬（右）是師生戀。（圖／翻攝X@EmmanuelMacron）

圖文／鏡週刊

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人碧姬（Brigitte Macron）23日於美國特拉華州高等法院提起誹謗訴訟，控告美國右派網紅、Podcast主持人坎蒂絲歐文斯（Candace Owens）蓄意散播不實謠言，稱碧姬是跨性別者。

《路透社》報導，根據訴狀，歐文斯透過自己的節目《成為碧姬》（Becoming Brigitte）和多則社群貼文，聲稱72歲的碧姬出生名為Jean-Michel Trogneux，其實是她兄長的名字。馬克宏夫婦表示，歐文斯對他們的外貌、婚姻、家族與過往進行惡意扭曲，做出「令人作嘔的敘事」，讓他們受到全球性霸凌和羞辱。

馬克宏夫婦強調，他們曾三度要求歐文斯撤下誹謗內容，對方拒絕，因此決定提告。他們透過律師發聲明表示：「歐文斯的誹謗明顯是為了騷擾，傷害我們與家人，同時博取關注與聲量。我們已給她充分機會撤回說法，但她依然故我。」

歐文斯在最新一集Podcast反駁，稱這場官司是「明顯且絕望的公關操作」，並稱訴狀內容充滿錯誤。她表示，自己事前不知有訴訟，但律師雙方自1月起已有接觸。其發言人則抨擊此案為「外國政府打壓美國獨立記者言論自由」，指控碧姬曾多次拒絕接受訪問，並反控馬克宏夫婦透過訴訟「霸凌」她。

▲歐文斯因在節目上稱碧姬是變性人，被告後在節目上大吐苦水。（圖／翻攝 Candace Owens YouTube頻道）

這是罕見由國家元首提出的誹謗案，先前類似的案例有美國總統川普（Donald Trump）對《華爾街日報》提出的100億美元誹謗，並和迪士尼旗下《美國廣播公司》（ABC ）就性侵報導達成1500萬美元和解。

根據美國法律，公眾人物提告誹謗，需證明對方具有「實際惡意」，即被告明知其言論為虛假或漠視真相，法律門檻極高。

歐文斯在社群平台X擁有690萬粉絲，YouTube訂閱數超過448萬。訴狀指出，《成為碧姬》系列在YouTube已累積超過230萬觀看數，節目內容還宣稱碧姬盜用他人身分來轉變性別，甚至稱馬克宏夫婦是近親亂倫等。訴狀指出，現年47歲的馬克宏在高中時認識當時為教師的碧姬，關係始終「符合法律規範」。

事實上，針對碧姬性別的揣測，最早是2021年在法國網路上傳開，去年碧姬曾在法國法院控告兩名女子散播變性謠言勝訴，但該判決本月遭上訴法院撤銷，目前她已上訴至法國最高法院。



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