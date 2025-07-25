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社會 社會焦點 保障人權

「連續按喇叭」引警注意　大貨車駕駛反被抓包酒駕

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿鴻（化名）今年6月間駕駛大貨車行經桃園市楊梅區一處路口時，因連續按鳴喇叭引起警方注意，反而被抓包酒駕。桃園地院法官日前審理之後，依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲阿鴻因為連續按喇叭引起警員注意，進而被抓包酒駕。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鴻今年6月23日上午9時許先是在桃園市中壢區某處工地飲用1瓶藥酒，並在明知不得酒駕的情況下，仍決定駕駛自用大貨車上路，並一路開到桃園市楊梅區秀才路一處路口。

由於阿鴻在路上連續按鳴喇叭，引起路過警員注意，進而上前攔檢盤查，並實施酒測，結果測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.31毫克，超出法定標準值每公升0.25毫克。

阿鴻到案之後坦承犯行。桃園地院法官表示，阿鴻明知酒精會對人的意識、平衡、操控能力造成不良影響，仍酒駕上路，罔顧自己與公眾往來的交通安全，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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