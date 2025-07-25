左轉後急切被按喇叭　駕駛逼停嗆「叭三小」代價被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小豪（化名）去年7月間開車行經桃園市蘆竹區一處巷口，因左轉後又急切變換車道，被後車駕駛按喇叭提醒，他竟心生不滿兩度逼停對方，甚至恫稱「叭三小，要比較東西嗎」、「要不要看誰車上東西比較多」。桃園地院法官日前審理之後，依犯強制罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲小豪僅因不滿被按喇叭，竟兩度急剎阻攔後方駕駛。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪2024年7月間開車行經桃園市蘆竹區中興路一處巷口，左轉進入內側車道後，又急切進同向的外側車道，後方駕駛見狀覺得危險，便按鳴喇叭提醒，卻引發小豪不滿，當場緊急剎車阻攔該名駕駛，接著下車打算上前理論，但因為被副駕駛座的人拉住，才又返回車上繼續駕車。

然而，小豪還沒有消氣，見該名駕駛也要開車離去，竟又加速超車至對方的前方，再度緊急剎車阻攔，並下車恫稱「叭什麼意思」、「叭三小，要比較東西嗎」、「要不要看誰車上東西比較多」。

事後，遭小豪攔停的駕駛選擇報警，並提出行車記錄器檔案為證。小豪到案之後，對於上述行為均坦承不諱。

桃園地院法官認為，小豪年紀尚輕，僅因為「自認的行車糾紛」，就在馬路上切換車道、急停逼車，妨害他人正常駕車的權利，最終依犯強制罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。