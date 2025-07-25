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車手領完錢「要求加薪」當街吵架　逃跑挨撞反被逮

▲陳男抱怨提領酬勞低引發衝突，在逃跑時遭車撞，意外被警方得知並循線破獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男抱怨提領酬勞低引發衝突，在逃跑時遭車撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名馬來西亞籍詐騙車手，日前到超商ATM取款後，卻因報酬問題與監控的收水手發生爭執，該男子急於逃離現場，穿越馬路時遭往來車輛撞上，在司機堅持下帶著男子前往警局報案，經查發現是跨國車手提領，警方立即將其逮捕，並循線查獲2名搶錢的監控收水手。

據悉，馬來西亞籍的25歲陳姓男子，今年6月份透過臉書求職，以每天2000元新台幣的代價，到台灣從事詐騙取款車手工作；陳男本月11日持觀光簽證搭機來台，14日就接到指令，拿著提款卡四處取款，隨即上交給監控收水手，但陳男卻發現，所得報酬扣除來台住宿及餐費，根本賺不到錢。

▲陳男抱怨提領酬勞低引發衝突，在逃跑時遭車撞，意外被警方得知並循線破獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線逮捕石男與黃男，並搜出搶走的背包及剩餘贓款。（圖／記者陸運陞翻攝）

本週一（21日）晚間10時許，陳男又依照指示到新北板橋中山路一帶超商，從ATM領取18萬元，準備交給監控收水手30歲石男、32歲黃男時，向2人表達「希望加薪」，雙方卻在路中間引發爭執，石男及黃男為避免引人注目，隨即動手搶走裝有現金及提款卡的背包，雙方紛紛逃離現場。

但在陳男逃跑穿越馬路時，不料被開車經過的27歲李男撞上，倒地的陳男起身就想離開，李男擔心後續引發問題，便拉著陳男前往警局報案。警方受理後，發現陳男神情有異，並對來此觀光地點完全毫無概念，經突破心防確認陳男為詐騙集團取款車手，陳男才全盤托出所有情況。

▲陳男抱怨提領酬勞低引發衝突，在逃跑時遭車撞，意外被警方得知並循線破獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男不慎撞上陳男，因堅持報警意外讓警方破獲該起詐騙提領案。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳男遭逮後，警方擴大調閱路口監視器影像，鎖定涉案的石男及黃男後，前天（23日）前往台北市萬華區成都路，順利將2人逮捕；2人皆供稱，接到上游指令取款，陳男卻抱怨報酬問題，才會動手搶奪背包，詢後警方分別依詐欺、搶奪等罪嫌，將陳男及石男、黃男移送新北地檢署偵辦，並持續追查上游及金流動向。

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