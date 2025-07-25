快訊／男大生暑修返家遭砂石車輾斃　母認屍哭喊：怎麼那麼慘

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄一名20歲男大生24日下午騎車行經燕巢區中興路與新生南路口，一輛砂石車疑似左轉未注意，當場將他捲進車底輾過，全身變形當場死亡。檢方今（25）日上午進行相驗，男大生母親及阿公阿嬤悲痛到場，媽媽現身時不斷拭淚，在認屍後情緒崩潰，哭喊「怎麼這麼慘」，最後被家屬抱離現場。

▲高雄燕巢發生死亡車禍，騎士遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄岡山死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，20歲歐陽姓男大生就讀台南某大學，昨日暑修結束後，騎機車準備返回屏東住家，未料，沿中興路由北往南直行，與對向由34歲薛姓男子駕駛砂石車，南往北左轉進入新生南路時發生碰撞，當場遭輾斃慘死。

▲▼男大生返家遭砂石車輾斃，母認屍崩潰哭喊：怎麼那麼慘。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方今日上午在高雄市殯儀館相驗，男大生的媽媽、阿公、阿嬤都現身，神情哀傷不願多談，媽媽則不斷拭淚。尤其在相驗時，媽媽一見到兒子慘況，當場情緒崩潰，悲痛到幾乎站不起來，頻頻哭喊「怎麼這麼慘」，最後被家屬抱著離開相驗室休息。

據了解，男大生媽媽昨天私下抱怨，有見到肇事司機，但對方都沒有道歉，在今日相驗時，司機也被帶到現場，但仍沒有發言。

▲▼20歲男大生遭左轉砂石車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對該起事故，警方初步研判為砂石車轉彎（左轉）未讓直行車先行，機車則是未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。