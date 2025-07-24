驚悚畫面曝！高雄男大生遭砂石車輾「全身變形亡」　母認屍崩潰

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名20歲男大生今（24）日下午2點多騎車外出，行經燕巢區中興路與新生南路口時，一輛砂石車疑似左轉未注意，當場將他輾過，男大生遭捲進車底，全身變形當場死亡，男大生母親接獲噩耗悲痛到場，情緒崩潰。警方表示，初步研判為砂石車轉彎（左轉）未讓直行車先行，機車則是未注意車前狀況，詳細肇因尚待釐清。

▲高雄燕巢發生死亡車禍，騎士遭輾當場慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄岡山死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，20歲歐陽姓男大生為高雄人，就讀台南某大學，今下午騎機車沿中興路由北往南直行，與對向由34歲薛姓男子駕駛砂石車，南往北左轉進入新生南路時發生碰撞。

▲▼20歲男大生遭左轉砂石車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器畫面可見，砂石車左轉時，直接將直行的男大生捲進車底，機車及零件散落一地，男大生慘遭輾過、全身變形，經救護人員到場確認已無生命跡象。

警方於現場進行交通疏導與採證作業，男大生母親接獲噩耗悲痛到場，初步檢測砂石車駕駛無飲酒情事，機車騎士酒測值則尚待檢驗，本事故初步研判為砂石車轉彎（左轉）未讓直行車先行，機車則是未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。

針對曳引車違規情事，警方依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第6款規定「汽車駕駛人轉彎未禮讓直行車者，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰」對其製單舉發，並依《刑法》第276條過失致死罪嫌進行偵辦，後續全案將報請檢察官進行相驗。