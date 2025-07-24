19歲「歐洲最美公主」　海軍退伍後絕美亮相！

▲萊昂諾公主在「希羅納公主獎」頒獎典禮上發表演說。（圖／翻攝casareal.es）

圖文／鏡週刊

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）23日與王后萊蒂西亞（Queen Letizia），以及19歲長女萊昂諾公主（Princess Leonor）、18歲次女索菲亞公主（Infanta Sofía）一同在巴塞隆納出席「希羅納公主獎」（Premios Princesa de Girona）頒獎典禮。其中，有「歐洲最美公主」之稱的萊昂諾公主發表演說，這是她在完成海軍受訓退役後，首次亮相重大公開場合，吸引眾多關注。

綜合西班牙媒體報導，23日上午，王室成員在巴塞隆納Hotel Grand Marin飯店出席希羅納公主獎的午餐會，晚間再到利塞奧大劇院（Gran Teatre del Liceu）出席頒獎典禮。午餐會上，萊昂諾身穿Adolfo Domínguez白色無袖連身裙，拎母親的Massimo Dutt藤編手拿包，展現清新夏日風格。

到了晚間的頒獎典禮，萊昂諾換上Bleis Madrid深藍色西裝套裝，搭配PINKCHIC guagua尖頭高跟鞋、佩戴母親的鑽石淚滴形耳環，俐落有型，綁低馬尾髮型，完美展現現代王室風範。

▲萊昂諾公主（左起）、菲利佩六世、萊蒂西亞王后、索菲亞公主一家四口出席希羅納公主獎頒獎典禮。（圖／翻攝casareal.es）

作為基金會榮譽主席，萊昂諾在頒獎典禮上發表閉幕演說，首次部分使用加泰羅尼亞語。她讚揚6位得獎者「以承諾與正義轉化世界挑戰」，稱他們選擇「艱難但有意義的道路」。她強調青年在創新與社會責任中的角色，鼓勵深思熟慮的解決方案。同時宣布2026年獎項召開，展現成熟領導力與對加泰羅尼亞文化的尊重。

事實上，萊昂諾2024年8月進入馬林海軍學校（Escuela Naval Militar de Marín），展開為期一年的海軍訓練。今年1月登上胡安塞巴斯蒂安埃爾卡諾號訓練艦，進行為期5個月的航海訓練，7月2日轉至布拉斯德萊索號護衛艦參與實戰演習。7月16日，她在馬林完成訓練，獲授二等士官生（guardiamarina de segundo）軍銜，並由父親菲利佩六世親授海軍功績大十字勳章（Gran Cruz del Mérito Naval）。

▲萊昂諾公主（前）和妹妹索菲亞在午餐會上都穿白色洋裝，青春洋溢。（圖／翻攝casareal.es）

萊昂諾在退伍儀式上身著海軍制服，動情表示：「馬林是我成長的家，這段經歷塑造了我的責任感。」她將於9月1日前往穆爾西亞的聖哈維爾空軍學院（Academia General del Aire），展開空軍訓練，繼續為成為武裝部隊領袖做準備。

妹妹索菲亞公主的動態同樣引人關注，今年5月她獲授伊莎貝爾天主教大十字勳章，並於威爾斯大西洋書院（UWC Atlantic College）完成國際文憑課程。據西媒報導，索菲亞今年秋季將進入巴塞羅那一所頂尖大學，攻讀傳播與新聞學，與媽媽萊蒂西亞過去的記者背景相呼應。

La Princesa de Asturias y de Girona a los galardonados con los #PremiosPrincesaDeGirona 2025



????️ Los seis habéis elegido el camino difícil, el del compromiso, el propósito, la consciencia de lo que está bien, de lo que hay que hacer. pic.twitter.com/Q9ye891slB — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 23, 2025



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