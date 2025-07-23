資訊戰升級！YouTube「狂刪1.1萬頻道」　中俄宣傳帳號遭大清洗

▲YouTube第二季移除近1.1萬中俄宣傳頻道。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

科技巨頭Google昨（22日）宣布，2025年第二季已從旗下影音平台YouTube及其他服務中，移除將近1.1萬個帳號，主要針對與中國、俄羅斯等國政府主導的政治宣傳活動有關的頻道與帳戶。這項大規模行動是Google威脅分析小組（Threat Analysis Group, TAG）為打擊全球虛假資訊與「協同影響行動」所展開的最新成果。

根據美國財經媒體CNBC報導，TAG發布的季度報告顯示，此次被移除的頻道中，有超過7700個與中國有關，內容多以中英文發表，針對宣傳中華人民共和國、力挺國家主席習近平，以及評論美國外交政策。另有超過2000個頻道與俄羅斯有關，內容涵蓋多種語言，集中支持俄國立場、批評烏克蘭、北約（NATO）及其他西方國家。

這波行動還包括移除與俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）相關的宣傳網絡。RT被指控在2024年美國總統大選前，透過子公司向美國保守派意見領袖如普爾（Tim Pool）、魯賓（Dave Rubin）與強生（Benny Johnson）支付報酬，以在社群平台散播親俄內容。Google早在2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭不久後，便已開始封鎖RT頻道。

▲俄羅斯政府資助的媒體《今日俄羅斯》（Russia Today，簡稱RT）。（圖／路透）

除了中俄之外，Google也在第二季同時清除與亞塞拜然、伊朗、土耳其、以色列、羅馬尼亞及迦納等國有關的帳號，這些帳號多與攻擊國內政治對手或介入地緣政治衝突（如以巴戰爭）有關，顯示資訊戰正快速擴散至更多國家和議題。

報導指出，所謂「協同影響行動」，是一種透過多帳號操作、重複推播相似訊息來操控輿論、塑造特定政治立場的行為，對民主體制與公共討論造成潛在威脅。Google強調，主動刪除帳號正是其對抗假訊息與干預行動的核心策略之一。

除了YouTube的整頓外，社群平台Facebook與Instagram的母公司Meta也於上周宣布，為打擊「垃圾內容」，計畫在2025年上半年前，刪除約1000萬個冒充大型內容創作者的虛假帳號。全球科技平台持續升高警戒，力求在關鍵選舉與地緣局勢緊張之際，穩定資訊環境。