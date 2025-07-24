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3歲童18樓墜下！落地前「撞到1物」奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

大陸江蘇省杭州市一名3歲男童從18樓墜下，竟奇跡生還，消息引發關注。（圖／翻攝自微博）

▲3歲男童從18樓墜落奇蹟生還。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省杭州市一名3歲男童從18樓墜下，竟奇蹟生還，消息引發關注。據悉，男童當時墜落到樓下綠地上，隨後被保全人員發現，幫忙報警送醫。男童家長透露，孩子左手骨折、脊柱拉傷、多個內臟破損，但好在頭部沒有受傷，意識清醒，目前正逐漸恢復中。

根據《新京報》報導，男童父親朱先生在接受採訪時表示，事情發生在7月15日下午，孩子午睡醒來後，自己跑到浴室裡，由於馬桶和窗戶之間距離很近，加上窗戶沒有裝限位器和防盜網，整個人爬上去後不慎摔出窗外，「起初打死我都不信他是從18樓掉下去的，後來是讓保全調取了監視器才確認。」

朱先生說，孩子左手骨折、脊柱拉傷、多個內臟破損，但好在頭部沒有受傷意識清醒，目前正逐漸恢復。朱先生推測，孩子墜樓時與樓下窗戶發生碰撞，方向偏移墜落到樹上，才僥倖撿回一命。

消息曝光後，不少網友留言「這孩子的祖宗在下面關係夠硬，得動用不少關係」、「要好好感謝神明祖先，還有那顆大樹」、「這麽大的孩子體重輕，加上有樹木緩衝，是可能產生奇蹟的，但無論如何家長都要看緊孩子」。

另外，也有人指責家長太粗心，「心疼孩子，香港或國外這家長已經被拘了」、「還是隱患排查治理不到位啊，要追究家長的安全生產責任」、「養個貓都知道全家要封窗」。

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