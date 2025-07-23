8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

▲日本星座專欄公布8月運勢排行，12星座戀愛與整體運勢差異，引發網友熱議！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

炎炎夏日來臨，暑假與旅行計畫正熱絡進行中，在這樣充滿轉變與期盼的8月裡，自己的運勢將迎來高峰還是低潮？日本星座專欄《おでかけmoa》近日公布2025年8月份12星座運勢排行榜，每一個星座的關鍵提醒、開運行動都已就位，榜首與榜尾的巨大落差也意外掀起討論熱潮！

獅子座氣場全開奪冠 巨蟹與牡羊緊追在後

本月運勢最旺的是「獅子座」，受到太陽入宮加持，光芒萬丈、備受注目，無論是事業還是生活，皆處於充滿活力與轉機的階段。但需留意金錢容易散財、體力稍有疲勞跡象，仍建議適當休息與節制消費。

第二名的「巨蟹座」則獲得木星與金星雙吉星入座，人氣與邀約不斷，魅力大爆發。只要保持本身的溫柔與體貼，便能吸引更多好運降臨。至於第三名的「牡羊座」，本月努力成果有望被看見，表現受肯定、責任加重，是翻轉突破的黃金時期。

8月份星座運勢排名

第1名｜獅子座

進入眾人注目的幸運期

【整體運勢】★★★★★

充滿華麗與光芒的一個月。太陽進入獅子座，你將成為眾人關注的焦點。獅子座特有的正向能量高漲，不妨勇敢挑戰新事物。沉睡的才能可能在此時覺醒，也可能迎來難得一見的大好機會，為未來鋪路。在金錢方面則需留意揮霍傾向，建議月末前盡量只購買真正需要的物品。健康方面並無大礙，但容易疲憊，請避免長時間工作或假日加班，確實休息，讓身心恢復。

【戀愛運勢】★★★☆☆

直到26日前，戀愛不宜貿然行動。無論是尋找新對象還是暗戀中，26日之後運勢將明顯好轉，屆時「積極且直接」是關鍵。可專注自我提升、增強自信。情侶間則可能出現過度付出的傾向，建議適時退一步，用更宏觀的視角看待兩人的關係，能打造更穩固的情感基礎。

第2名｜巨蟹座

溫柔與細心是招來好運的關鍵

【整體運勢】★★★★★

木星與金星兩大吉星同時進駐，讓你迎來活力滿滿的月份。邀約不斷、行程豐富，日子過得開心熱鬧。只要不忘巨蟹座原有的體貼與溫柔，幸運將進一步降臨。金錢方面可能會遇到心動好物，若超出預算，請先冷靜一晚或請教親友再做決定。健康方面則易過於在意細節，建議透過興趣來分散注意力。

【戀愛運勢】★★★★☆

戀愛運不錯，單身者有機會遇到理想對象，主動參與交流活動是關鍵。暗戀者則可能有突如其來的接近機會，不妨大方表達心意。情侶則是溫馨穩定的時期，不妨規劃一趟旅行或約會，由你主導更佳，將創造美好回憶。

第3名｜牡羊座

努力終將被看見，人氣與任務雙收

【整體運勢】★★★★★

太陽與水星照耀「自我表達」的宮位，努力將被看見，有望獲得重要任務。正是展現自己、收穫成就的好時機。金錢方面建議提前完成各項財務處理，利於提升運勢。健康方面需注意身體狀況起伏，避免過勞或飲食失控，確保睡眠充足為佳。

【戀愛運勢】★★☆☆☆

戀愛氣氛較亂，26日之後才會好轉。避免貿然行動，維持良好印象即可。情侶間若過度活動反而疲憊，不如選擇宅家享受寧靜時光，更能提升情感連結。

第4名｜射手座

說出口就能實現，主動就是幸運

【整體運勢】★★★★★

夢想實現的好時機，有想做的事不妨說出口並積極推進，將獲得支持與好運。若計畫出遊，將留下深刻回憶。金錢方面易受到網路誘惑，建議保持警覺。健康狀況平穩，若能規律運動如晨間散步，有助提升身體機能。

【戀愛運勢】★★☆☆☆

戀愛運不高，單身者易吸引非理想對象，請明確婉拒對方避免誤會。暗戀者建議月底再出擊。情侶間則易有控制欲作祟，建議拉近與朋友或家人相處的時間，緩和關係。

第5名｜天蠍座

壓力之下迎來轉機，信念是關鍵

【整體運勢】★★★★☆

適合著手長期想做的計畫，雖會面臨壓力，但堅持下去將收穫成就。理財方面若能主動學習存款或投資知識，將是長遠財富。健康方面建議留意雙腳，按摩或求助專業療癒皆有幫助。

【戀愛運勢】★★★★★

戀愛運佳，單身者有機會遇到理想對象，記得主動行動。暗戀者可勇敢告白，成功機率高。情侶間進展穩定，伴侶會更想依賴你，傾聽與陪伴是讓愛升溫的最佳方式。

第6名｜雙魚座

默默耕耘的成果逐漸發光

【整體運勢】★★★★☆

本月運勢穩定，細心表現與努力將獲得認可。很適合學習進修或自我提升，只要不半途而廢，將為未來鋪路。金錢方面財運不錯，有額外收入機會，雖花費多但能換來美好回憶。健康方面建議保持作息規律，適時休息。

【戀愛運勢】★★★★★

戀愛氣氛浪漫，單身者有可能一見鍾情，主動交換聯絡方式是關鍵。暗戀者建議邀請對方看電影或用餐，成功機率高。情侶間建議安排旅行或戶外活動，有助於打破日常單調，增進感情。

第7名｜天秤座

做自己最重要，別為迎合他人迷失方向

【整體運勢】★★★☆☆

本月容易與志同道合者共度美好時光，但切忌一味迎合他人。保持自我、主動選擇想做的事將有好結果。金錢方面受長輩照顧的機會多，分享幸運也會帶來更多好運。健康方面活力旺盛，但要記得適時補水避免中暑。

【戀愛運勢】★★☆☆☆

戀愛起伏不定，單身者可能與年長對象產生緣分，務必審慎觀察對方真實身份。暗戀者關係進展緩慢，建議先專注自我提升。情侶可能因彼此忙碌疏遠，別急著指責對方，理解包容會是更好的選擇。

第8名｜水瓶座

人際關係藏機會，但也藏風險

【整體運勢】★★★☆☆

雖整體運勢略顯不穩，但人際關係方面有好運。來自對話或邀約中的小驚喜令人期待。不過也要當心暗藏風險的邀請或陷阱。金錢方面節約意識提升，是規劃理財的好時機。健康方面建議保持運動習慣，但避免因疏忽而受傷，請務必暖身。

【戀愛運勢】★★☆☆☆

戀愛運普通。單身者可能透過工作結識對象，務必保持最佳狀態。暗戀者對方反應冷淡時，可嘗試用關心之詞拉近距離。情侶則略顯平淡，不妨策畫不同以往的約會行程來為關係注入新鮮感。

第9名｜雙子座

別怕犯錯，跨出那一步才有機會

【整體運勢】★★☆☆☆

本月好奇心強，興趣廣泛，但行動力不足。常因害怕失敗而停下腳步。建議勇敢行動，哪怕有風險，也是播下未來希望的種子。金錢方面進出頻繁，購物前需三思。健康方面體力佳，但勿過度消耗，特別注意血壓問題。

【戀愛運勢】★☆☆☆☆

戀愛運低迷，單身者對對象標準過高，恐錯失良機。暗戀者與對方互動減少，建議以輕鬆邀約開始，如午餐聚會。情侶則可能因對方專注工作感到落寞，此時請降低期待，珍惜能共度的片刻時光。

第10名｜摩羯座

別太拚，鬆口氣反而順利

【整體運勢】★☆☆☆☆

過於堅持己見可能讓人難以親近，注意強勢帶來的反效果。人際關係容易出現摩擦，請適時放鬆態度。金錢方面雖收支頻繁，仍可控，但建議建立儲蓄意識。健康方面則需避免過勞，調整作息並重視營養均衡。

【戀愛運勢】★★★★★

戀愛運爆棚，單身者魅力四射，主動出擊易有好結果。暗戀者擅長拿捏時機，能巧妙表達情意。情侶間彼此尊重與支持是關鍵，特別是理解對方忙碌的狀態，將更穩固彼此信賴。

第11名｜處女座

不要急，先把該做的事做好

【整體運勢】★☆☆☆☆

新計畫推進不易，情緒容易受挫，建議將注意力放回基本任務。23日前不宜躁進，先處理未完成事項。金錢方面可嘗試以往未考慮的方式理財。健康方面外出意願降低，運動量下降，建議在家也能進行簡單鍛鍊。

【戀愛運勢】★★★★☆

戀愛運穩定，單身者可能對原本的朋友產生戀愛感覺，順其自然地行動即可。暗戀者邀約對方參加聚會有望促進關係。情侶關係略顯平淡，建議改變造型或安排新鮮的約會方式來增溫。

第12名｜金牛座

順勢而為，比堅持更重要

【整體運勢】★☆☆☆☆

變動多端的一個月，易遇到搬家、工作調動等壓力事件。對不喜歡改變的金牛座而言挑戰較大，但過度抗拒只會適得其反。建議因時制宜、順應情勢，自然會找到突破點。金錢方面有幸運之兆，可能獲得心儀之物。健康方面是建立好習慣的起點，請多留意飲食與睡眠。

【戀愛運勢】★★☆☆☆

戀愛氣氛低迷，友情轉愛情雖可能發生，但請勿操之過急。暗戀者可考慮透過網路互動增加聯繫。情侶之間若能像朋友般自在相處，將有助於建立長久穩定的關係。