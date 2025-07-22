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逢甲榕樹壓死碩士生！母淚控「人為疏失」卻被校方以意外結案

▲▼台中逢甲校園榕樹壓死無辜碩士生，母親泣訴，校方用公共意外結案。（圖／翻自爆料公社）

▲▼台中逢甲校園榕樹壓死無辜碩士生，母親泣訴，校方用公共意外結案。（圖／翻自爆料公社）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲大學6月中發生校園榕樹倒塌壓死材料所碩一的23歲吳姓男學生，檢警至今尚未公布樹倒原因，吳生母親今（22）天在臉書po文指控，人為疏失那麼嚴重，校方竟想用公共意外結案，真的無法接受這樣的處理方式，她希望大家幫忙分享，讓這件事被社會看見。

這件令人遺憾的悲劇，檢察官還沒起訴，也還沒針對人為疏失的部份釐清，但吳生的母親po文表示，「我的孩子在校內因為一棵倒塌的大樹喪命，這是一場原本可以避免的悲劇，家屬只希望得到尊重與合理處理，請幫幫我們，讓這件事被社會看見，希望大家幫我分享，學校只想用公共意外結案，人為疏失那麼嚴重，真的無法接受這樣的處理方式」。

▲▼台中逢甲校園榕樹壓死無辜碩士生，母親泣訴，校方用公共意外結案。（圖／翻自爆料公社）

網友留言，「希望真相趕快浮現」，有人藉此提醒「務必請專業律師團隊、但也要切記不要被黃牛詐騙」，也有人批評「學校都沒聲音沒人負責」，更多的是「媽媽加油」。

發生當天，吳生和女友及另名同學一起走出實驗室，行經一棵大榕樹時，已有60年的樹齡的榕樹因受風雨侵襲而倒塌，吳生全身當場被壓住，送醫仍告不治，其他2人輕傷，事發後引起社會熱烈討論。

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