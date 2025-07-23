小腿「長出螺絲」10年幸未感染　醫師局部麻醉手術順利取出

▲莊老先生左小腿有螺絲外露，經手術順利取出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「小腿怎麼會長出螺絲？」台南74歲莊姓老翁日前騎機車「犁田」跌倒，前往陳建宏骨科診所檢查外傷時，醫師赫然發現他左小腿皮膚竟凸出一截鋼釘，就像「長出一顆螺絲」，追問後才得知，這竟是患者10年前骨折手術留下的鋼板螺絲，如今因鬆動而外露，經局部麻醉下手術取出，老翁開心直說：「終於不用再被問小腿怎麼掛著螺絲！」

陳建宏醫師表示，莊老先生10年前因車禍造成左小腿骨折，當時接受「開放式復位併內固定手術」，以鋼板與螺絲固定癒合。多年來螺絲鬆動、慢慢往外推擠，竟穿透皮膚半截暴露在外。X光證實螺絲確為早年植入，醫師在「疼痛控制」下局部麻醉手術取出，過程順利。更令人驚訝的是，莊先生患有糖尿病，這段長期暴露的傷口居然未曾感染，堪稱不幸中大幸。

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陳建宏醫師指出，骨折癒合後部分患者會出現「異物感」，尤其螺絲接近皮膚表層的部位（如膝蓋、鎖骨）特別明顯，有人會感到刺痛、壓迫或心理不適，因此選擇移除器材。但移除固定物雖為小型手術，仍可能有感染、神經損傷等風險，需醫病雙方充分討論。尤其年輕人或瘦小體型者更易產生不適感，是否拆除，應視骨折癒合程度與個人情況而定。