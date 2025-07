快訊／英國「搖滾樂教父」過世　享壽76歲

▲英國搖滾界的傳奇人物奧斯本(Ozzy Osbourne)。(圖/翻攝IG)

記者葉國吏/綜合報導

被譽為「黑暗王子」、英國搖滾界的傳奇人物奧斯本(Ozzy Osbourne)於7月22日離世,享壽76歲。他的家人發表聲明表示,奧斯本在親人陪伴下安詳辭世,請外界尊重隱私。

奧斯本因擔任英國傳奇樂團「黑色安息日」(Black Sabbath)的主唱而成名。他獨特的嗓音與充滿戲劇性的舞台表現,為重金屬搖滾定下了經典風格。他曾以咬斷蝙蝠頭顱等瘋狂行徑引發話題,成為樂迷心中的標誌。退出樂團後,他開展個人音樂生涯,並因真人秀《The Osbournes》進一步成為跨世代文化符號。

奧斯本本月5日才在伯明罕舉行退休演唱會「Back to the Beginning」,距辭世僅不到三週。這場演唱會是他自2005年以來首次與黑色安息日原始成員同台。他坐在蝙蝠王座上演唱,並以熱血的「I am Iron Man」向觀眾致意,展現他不減的巨星魅力。如今,他的突然離世,成為音樂圈的巨大哀痛。

奧斯本1948年出生於英國伯明罕,早年因竊盜入獄,並坦白曾遭性侵。他與黑色安息日於1970年代開創重金屬音樂的先河,發行《Paranoid》等經典專輯。儘管因酒精與毒品問題在1979年被樂團開除,他仍透過個人音樂生涯重返巔峰。他的妻子Sharon創立Ozzfest音樂節,讓他再度崛起。奧斯本生涯雖充滿爭議,卻始終是音樂史上的不朽巨星。