快訊／英國「搖滾樂教父」過世　享壽76歲

▲英國搖滾界的傳奇人物奧斯本（Ozzy Osbourne）。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導

被譽為「黑暗王子」、英國搖滾界的傳奇人物奧斯本（Ozzy Osbourne）於7月22日離世，享壽76歲。他的家人發表聲明表示，奧斯本在親人陪伴下安詳辭世，請外界尊重隱私。

奧斯本因擔任英國傳奇樂團「黑色安息日」（Black Sabbath）的主唱而成名。他獨特的嗓音與充滿戲劇性的舞台表現，為重金屬搖滾定下了經典風格。他曾以咬斷蝙蝠頭顱等瘋狂行徑引發話題，成為樂迷心中的標誌。退出樂團後，他開展個人音樂生涯，並因真人秀《The Osbournes》進一步成為跨世代文化符號。

奧斯本本月5日才在伯明罕舉行退休演唱會「Back to the Beginning」，距辭世僅不到三週。這場演唱會是他自2005年以來首次與黑色安息日原始成員同台。他坐在蝙蝠王座上演唱，並以熱血的「I am Iron Man」向觀眾致意，展現他不減的巨星魅力。如今，他的突然離世，成為音樂圈的巨大哀痛。

奧斯本1948年出生於英國伯明罕，早年因竊盜入獄，並坦白曾遭性侵。他與黑色安息日於1970年代開創重金屬音樂的先河，發行《Paranoid》等經典專輯。儘管因酒精與毒品問題在1979年被樂團開除，他仍透過個人音樂生涯重返巔峰。他的妻子Sharon創立Ozzfest音樂節，讓他再度崛起。奧斯本生涯雖充滿爭議，卻始終是音樂史上的不朽巨星。