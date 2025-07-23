收看數僅50萬！　傳Netflix與哈利、梅根「天價合約」喊卡

▲英國哈利王子與妻子梅根先前與Netflix簽下總價高達1億英鎊的製作合約。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）先前風光與串流巨擘Netflix簽下總價高達1億英鎊（約新台幣40億元）的製作合約，如今卻驚傳這份天價合約已悄悄告吹！據悉，Netflix不會在今年9月合約到期時續約，而哈利夫婦恐將損失約2000萬英鎊（約新台幣8億元）的巨額收入。

根據《太陽報》報導，消息指出，哈利與梅根和Netflix雙方已達成共識，將不會對外發表任何官方聲明，但高層之間早已悄悄同意分道揚鑣。而壓垮這段合作關係的最後一根稻草，似乎與哈利的心血結晶《Polo》紀錄片慘澹的收視率脫不了關係。

據悉，這部關於馬球運動的紀錄片，竟然只有區區50萬人觀看。此外，更傳出Netflix高層對梅根將重心放在經營她的個人品牌 As Ever而非投入節目製作，感到「輕微不滿」。

消息人士透露，「這筆交易已經結束了，不會再製作任何節目。」該人士指出，Netflix 覺得他們已經從哈利梅根身上取得了所有能得到的價值。特別是他們最初的紀錄片系列，為平台帶來了巨大的流量，但他們也心知肚明，那已經是這對夫婦所能提供的內容巔峰了。

消息人士補充說，「他們（Netflix高層）對目前的結果並不感到失望，他們達到了最初的目標，並且製作了有史以來最受討論的節目之一。」儘管之後的內容品質有所下滑，但「坦白說，每年2000萬英鎊的費用，有內容總比沒有好。」

消息人士強調，這次結束合作並無敵意，「只是時間到了。」同時指出Netflix了解梅根如今的重心是自家品牌，平台不願意退居次要位置。未來若有重大計畫，雙方仍有機會短暫合作。

對哈利來說，這無疑是一個沉重打擊，因為這代表損失巨大的收入。外媒也指出，Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與梅根仍保持良好關係，其他串流平台如Paramount+傳出有意洽談。

不過，Netflix近期才與英王查爾斯（King Charles）、演員伊卓瑞斯．艾巴（Idris Elba）簽下合約，將製作一部探討「國王信託基金」影響的紀錄片，若繼續與哈利夫婦合作，恐影響後續合作計畫。

Netflix目前拒絕對外回應。