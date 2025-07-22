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獨／新北男台中登山失聯7天！家屬急報案只找到車...陸空搜尋中

記者李陳信得／台中報導

新北市一名洪姓男子16日獨自駕車前往台中市和平區攀登谷關七雄屋東路線，至昨(21)日仍未回家，家屬擔心意外立即向蘆洲分局報案請求協助，台中市警察局獲轉報後由和平分局谷關派出所及谷關消防隊警義消出動空拍機前往搜尋未果，明日將會出動搜救人員先沿屋我尾山路線搜尋。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼新北市洪姓男子駕車到台中和平登山未歸，警方獲轉報後在屋我尾山附近尋獲其車輛，並請消防人員用空拍機在登山口附近搜尋。（圖／記者李陳信得攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市警察局昨日接獲新北市蘆洲分局轉報，洪姓男子21日下午向警方報案指出，其叔叔洪男(64歲) 7月16日駕駛自小客車前往台中市和平區東卯山及屋我尾山一帶登山未歸。員警用手機最後接收發射台位置在上谷關63地號的基地台，立即由轄區谷關派出所幫忙協尋。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

今(22)日員警從東卯山及屋我尾山附近協尋，在麗陽附近民宅旁發現洪男駕駛的自小客車，調閱監視器發現洪男往屋我尾山登山口方向走去，員警也請求谷關消防隊及山搜義消及台中市山難搜救協會人員協助，在登山口先行利用空拍機前往搜尋，但因地形受限無法發現蹤跡，預計明日將會出動民團加入協助，將進入登山口沿線搜尋，希望能夠儘早尋獲蹤跡。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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