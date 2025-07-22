拜登兒子「狂飆髒話」怒轟喬治克隆尼　記恨老爸被逼退選

▲美前總統拜登與兒子韓特（Hunter Biden）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統拜登之子韓特（Hunter Biden）近日受訪時，憤怒抨擊好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney），指控對方當初帶頭施壓，迫使父親退出2024年總統大選，甚至多次爆粗口。

韓特在獨立記者賈拉漢（Andrew Callaghan）的YouTube節目中，毫無保留地用髒話痛批克隆尼及其支持者，「我他X為什麼要聽你的？你憑什麼踐踏一個為國家奉獻52年的人？」

在民主黨全國委員會前主席哈里森（Jaime Harrison）的Podcast訪問中，韓特同樣用激烈字眼回應，「說真的，你覺得美國中部、威斯康辛州綠灣（Green Bay）選民會他X的在乎喬治克隆尼認為應該把票投給誰嗎？」

法新社報導，去年大選前3個月左右，喬治克隆尼成為第一批向拜登喊話退選的民主黨人士。當時81歲的拜登因與川普辯論表現不佳，面臨黨內質疑聲浪。

喬治克隆尼也於7月10日投書《紐約時報》，以「我愛拜登，但我們需要一位新的候選人」為題呼籲退選，他在文中坦言，拜登「無法贏得的一場戰役，就是與時間對抗。」不到2周之後，拜登於2024年7月21日正式宣布退選，結束長達52年的政治生涯。