　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登兒子「狂飆髒話」怒轟喬治克隆尼　記恨老爸被逼退選

▲▼ 美國總統拜登與兒子韓特（Hunter Biden）。（圖／路透）

▲美前總統拜登與兒子韓特（Hunter Biden）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統拜登之子韓特（Hunter Biden）近日受訪時，憤怒抨擊好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney），指控對方當初帶頭施壓，迫使父親退出2024年總統大選，甚至多次爆粗口。

韓特在獨立記者賈拉漢（Andrew Callaghan）的YouTube節目中，毫無保留地用髒話痛批克隆尼及其支持者，「我他X為什麼要聽你的？你憑什麼踐踏一個為國家奉獻52年的人？」

在民主黨全國委員會前主席哈里森（Jaime Harrison）的Podcast訪問中，韓特同樣用激烈字眼回應，「說真的，你覺得美國中部、威斯康辛州綠灣（Green Bay）選民會他X的在乎喬治克隆尼認為應該把票投給誰嗎？」

法新社報導，去年大選前3個月左右，喬治克隆尼成為第一批向拜登喊話退選的民主黨人士。當時81歲的拜登因與川普辯論表現不佳，面臨黨內質疑聲浪。

喬治克隆尼也於7月10日投書《紐約時報》，以「我愛拜登，但我們需要一位新的候選人」為題呼籲退選，他在文中坦言，拜登「無法贏得的一場戰役，就是與時間對抗。」不到2周之後，拜登於2024年7月21日正式宣布退選，結束長達52年的政治生涯。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台電李元瀚搶救6天「拔管器捐」　檢方相驗死因曝
從印尼稅率看台灣　謝金河分析：若要到10%須付出非常大代價
丫頭又被爆離婚　經紀人火速回應
5口命案仍未發現藏鏡人　警現身告別式：跟亡者報告偵辦進度
突陷火海「夫妻2屍3命」！懷孕7月待產中
統神SWAG首戰「2女優上陣」！　爆直接來沒尺度
Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

馬來西亞力拚「川普關稅」25%降至20%　跟越南印尼看齊

Coldplay演唱會偷情　CEO火速下台「女HR沒事」？專家揭原因

放比特犬亂攻擊人　11歲男童慘被咬臉「男飼主只顧拍片大笑」

拜登兒子「狂飆髒話」怒轟喬治克隆尼　記恨老爸被逼退選

Coldplay抓姦片爆紅！　拍攝者「漏做1事」超虧：少賺580萬

孟加拉空難27死　他目睹「飛機起火撞大樓」：同學在我眼前死掉

戴項鍊「瞬間吸入MRI機器」亡！　家屬曝他慘卡1hr才脫困

不想要兒子搬出去住　恐怖繼父在「木薯餅下毒」殺死19歲少年

德媒：黃仁勳晉升「川普新歡」　超越庫克登最愛CEO

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

馬來西亞力拚「川普關稅」25%降至20%　跟越南印尼看齊

Coldplay演唱會偷情　CEO火速下台「女HR沒事」？專家揭原因

放比特犬亂攻擊人　11歲男童慘被咬臉「男飼主只顧拍片大笑」

拜登兒子「狂飆髒話」怒轟喬治克隆尼　記恨老爸被逼退選

Coldplay抓姦片爆紅！　拍攝者「漏做1事」超虧：少賺580萬

孟加拉空難27死　他目睹「飛機起火撞大樓」：同學在我眼前死掉

戴項鍊「瞬間吸入MRI機器」亡！　家屬曝他慘卡1hr才脫困

不想要兒子搬出去住　恐怖繼父在「木薯餅下毒」殺死19歲少年

德媒：黃仁勳晉升「川普新歡」　超越庫克登最愛CEO

工程行老闆欠國庫30萬　「應收款項遭查扣」竟怒斥執行人員

「樹癌」入侵市區綠帶！ 屏東市啟動褐根病防疫戰　搶救倒樹危機

Volvo「下一代XC90」確認開發！有望搭1.5 PHEV、電動續航力大增

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

快訊／台電英雄李元瀚搶救6天「拔管器捐」！　檢方相驗死因曝

連6買！外資今再加碼台股逾百億　搶進前十大個股一文看

白營喊讓柯文哲投票　時力籲朝野修法：讓羈押被告跟受刑人有投票權

選情緊繃！決戰投票率論生死　國民黨祭萬人造勢、吸小草抗罷免

陳芳語認分手鼓手男友2個月！　吐情傷心聲曝光「2人現況」

扣件產業趨勢說明會7／24高雄登場　掌握轉型契機與國際新商機

【夢幻對決！】郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟

國際熱門新聞

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

白宮：川普8／1前將寄更多關稅信

美財長示警　8月後稅率恐重返4／2高點

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

以軍再展開地面行動　坦克首度進入加薩中部

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

美眾院通過台灣衝突法案　鎖定中共高層帳戶

戴項鍊「瞬間吸入MRI」慘卡1hr才脫困

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年終獲重審

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

標普、那指創歷史新高！Meta領漲逾1.2％　台積電ADR跌1.5美元

男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相

即／俄羅斯外海連4震　最大規模6.4

更多熱門

相關新聞

川普喊：考慮接管華府「整頓紐約」

川普喊：考慮接管華府「整頓紐約」

美國總統川普8日透露，他正考慮接管華盛頓特區，稱白宮擁有相當大的權力，有能力在必要時直接介入地方治理，甚至暗示可能對紐約市採取類似行動，因他對紐約市長候選人不滿。他過去也曾對華府發出類似威脅，批評當地治安與其他單位，但未實際付諸行動。

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

拜登怒批「大而美法案」：魯莽又殘酷

拜登怒批「大而美法案」：魯莽又殘酷

川普退位後誰接棒？次子放話：我能做到

川普退位後誰接棒？次子放話：我能做到

最美律師艾默珍珠裝

最美律師艾默珍珠裝

關鍵字：

美國政治拜登韓特喬治克隆尼政治醜聞

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面