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做工行善團再出動志工接力搬運二手家具　暖送官田弱勢家庭

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」持續將善意化為行動，落實市長黃偉哲「希望家園」政策願景，繼19日完成第301戶修繕任務後，20日再度集結志工，兵分兩路搬運台南市議會汰換之床墊至官田二手家具倉庫，並進行家具整修，將翻新家具轉贈給有需求的弱勢家庭，打造更安全、舒適的生活空間。

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

即便天候不佳，木工、油漆、泥水等工會志工們仍清晨集合、投入搬運與整理作業，展現勞工夥伴的熱情與無私精神。整修後的家具與床墊不僅改善實際生活條件，也傳遞社會的關懷與溫暖。

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

市議會議長邱莉莉表示，這次公私協力的善舉，不僅避免家具資源浪費，也賦予物件第二生命，實踐循環經濟精神與社會共享價值，她高度肯定「做工行善團」長期在公益領域的投入。

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，行善團自成立以來持續發揮工會專業力量，從屋舍修繕到傢俱整復，傳遞社會溫情，打造共享城市。此次與市議會攜手合作，透過資源整合與分工合作，更展現「善」的擴散效應。

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

活動當天更可見許多志工家庭攜手參與，凝聚溫馨人情。包括泥水工會蔡德發與邱秋香、謝孟峰與林宜靜、李三連與李陳五妹；油漆工會郭彥廷與郭莊素珠、薛志強與李美瑩、鍾得道與羅月秀、王棋瑞與龍亮均；李美芬與李美瑩姐妹檔；更有三代同堂的行善團隊——父親吳福鐘、兒子吳家元與孫子吳泓昇、吳泓彬攜手出力，見證善的傳承。

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長感謝所有默默付出的志工朋友，也強調勞工局將持續串聯公私部門資源，讓更多家庭感受到城市的溫暖與希望家園的力量。

▲台南做工行善團志工頂風冒雨搬運台南市議會汰換床墊至官田倉庫，準備整修再轉贈弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

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