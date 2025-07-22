報告：若爆發台海衝突　北京恐阻止「搶修受損海纜」

▲ 「臺澎三號」海纜全斷，海巡署發現詭異船隻滯留，強行登檢帶回8名中國籍船員。（資料照／海巡署提供）



記者吳美依／綜合報導

美國網路安全諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）示警，考慮到中國海警阻止菲律賓補給船隻的情況，如果台灣周邊爆發衝突，北京恐怕也會阻止維修船前往修復受損海底纜線，建議進行全面性的壓力測試。

「記錄未來」情報部門Insikt Group於17日發布一份近30頁報告指出，中菲2國持續發生領土爭端，中國海警試圖阻止菲律賓向仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）、仙賓礁（Sabina Shoal）、斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁，中國稱黃岩島）的菲律賓船隻進行補給，也會干擾南海主權聲索國，或者美國等外部勢力的船隻。

這些事件顯示，若台海局勢升溫甚至發生敵對行動，北京可能比照辦理，阻止維修船前往修復受損的海底基礎設施。事實上，2024年迄今波羅的海一共發生4起類似事件，台灣周邊也有5起類似事件，其中4起涉及與中俄有關的船隻，這些船隻所有權不透明，或在可疑情況下運作，後續調查也顯示，要把電纜斷裂事件歸咎於「國家主導破壞行動」存在一定難度。

報告還指出，中國發展深海能力之際，很可能聚焦海底基礎設施。事實上，中國一所大學、一間公司及數名個人已分別在2020、2013、2009年申請「海纜切割裝置」專利。此外，中國企業在擁有、部署、營運海底纜線方面也扮演日益重大的角色，對於使用者構成日益增長的間諜風險。

Insikt Group認為，中國正在準備潛在的侵台行動，加上美中關係惡化等背景，北京很可能進一步對海底電纜展開情蒐或攻擊，破壞華府及其盟友的經濟、外交及安全，建議公私部門的合作夥伴，強化海底電纜基礎設施的監控及安全措施，並且進行全面性的壓力測試。