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出戰世界棒球賽旅費有著落！張廖萬堅募百萬贊助中山國中圓夢

▲中山國中有兩支棒球隊將前往美國參加世界大賽。（圖／記者游瓊華攝、運彩公會提供）

今日校方在萬壽棒球場舉行捐贈記者會，感謝教育部政次張廖萬堅及企業界提供百萬元的溫暖捐款。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市中山國中棒球隊2支球隊今年分別拿下兩項世界賽事的國家隊代表權，將分別前往美國底特律以及匹茲堡參賽，但成行前，學校必須籌措380萬元經費，無奈卻還有高達90萬元缺口，急向外求援；教育部次長張廖萬堅也火速協助募款，湊足百萬元，終於成行。

今日校方在萬壽棒球場舉行捐贈記者會，感謝教育部政次張廖萬堅及企業界提供百萬元的溫暖捐款，讓兩支球隊可以安心成行。

張廖萬堅表示，中山國中一支隊伍先在韓國取得LLB亞太區冠軍、7月底將前進美國底特律，參加LLB世界次青少棒錦標賽。另支代表隊，前往印尼雅加達小馬聯盟PONY亞太盃比賽奮戰奪冠，榮獲亞太暨中東區代表權，8月5日將赴美國匹茲堡，參加PONY世界青少棒錦標賽。

張廖萬堅指出，他接到教練電話後緊急聯絡洽商，分別向台酒公司與愛爾麗醫美集團等企業共募得90萬，另外，他個人也與中華民國運動彩券公會理事長何昱奇自掏腰包各捐贈5萬元加菜金共10萬，湊足百萬元。

▲中山國中有兩支棒球隊將前往美國參加世界大賽。（圖／記者游瓊華攝、運彩公會提供）

▲中山國中有兩支棒球隊終於湊足經費，將前往美國參加世界大賽。（圖／運彩公會提供）

張廖萬堅在1999年推動成立西苑高中棒球隊迄今已經26年，卸任棒委會主委後，仍持續關注基層棒球運動；他表示，中山國中棒球隊是台中市歷史悠久且戰績輝煌的青少棒隊，曾拿下3次LLB次青少棒世界冠軍，1995年拿下小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽亞軍，包含古林睿煬、林威助、高志綱、曾峻岳等都是出自中山國中。

中山國中校長翁麗鳳表示，對於這一次出國比賽不足的募款經費，每一筆都是乘載了社會的愛與支持，感謝每一位伸出援手的善心人士與企業。運彩公會理事長何昱奇更大方提供獎金，表示若奪冠，他將私人贊助一隊30萬元獎金，鼓勵大家勇往直前、爭取最高的榮譽。

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