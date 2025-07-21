世界肝炎日大健檢　東港安泰醫院助鄉親守護肝健康

▲東港安泰醫為鄉親做腹部超音波肝癌篩檢。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

每年7月28日為「世界肝炎日」，旨在提升民眾對肝炎與肝病防治的重視。安泰醫院聯合肝病防治學術基金會及全台30家醫療院所，於20日展開免費腹部超音波健檢行動，為屏東鄉親檢查肝、膽、胰、脾、腎等器官，並整合成人健檢及癌症篩檢服務，讓民眾一次完成多項健康檢查。

每年7月28日的世界肝炎日是一個全球性的紀念日，主要於提升公眾對肝炎的認識，並促進國際社會對肝炎防治的重視。

安泰醫療社團法人安泰醫院、肝病防治學術基金會及全台30家醫療院所20日同步進行大規模腹部超音波肝癌篩檢，為屏東鄉親做肝、膽、胰、脾、腎臟的免費腹部超音波檢查。並結合健康中心團隊進行成人健檢及癌症篩檢，讓鄉親一次來就把檢查做好做滿！

安泰醫院胃腸肝膽科暨教學副院長石志安醫師表示，腹部超音波檢查無痛、迅速，檢查又方便，是揪出肝臟等病灶的重要利器，尤其對肝病這個國病的診斷價值更高。他也感謝鄉親們不畏懼薇帕颱風帶來的風雨，依舊踴躍參與活動，也在報名參加的民眾中看到不少老面孔，這也代表著鄉親們健康保健意識的提升。

立法委員蘇清泉也到現場關心，和熱情的民眾寒暄，並關心檢查項目及流程，他表示，有B、C肝的民眾，至少每半年要接受超音波檢查；四十歲以上民眾，即使沒有B、C肝也要每年「超」一次；如果已經肝硬化，必須每3個月抽血檢查甲型胎兒蛋白與肝細胞發炎指數AST與ALT，並做腹部超音波；若尚未肝硬化、但有慢性發炎者，則是約每6個月追蹤一次；健康帶原者，則是至少一年檢查一次。只要民眾都能重視肝臟健康，就有希望加速肝病從臺灣消失。