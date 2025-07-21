印尼渡輪起火！載568人「海上狂燒」畫面曝　乘客跳船逃生3死

▲ 印尼渡輪起火，乘客跳海逃生。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
印尼一艘渡輪20日在北蘇拉威西省外海航行途中突然起火燃燒，船上568名乘客及船員紛紛跳海逃生，搜救單位動員海巡艦艇及充氣艇全力搜救，最終成功救起565人，但有3人不幸罹難。
Info kejadian kapal terbakar hebat.— Top ILh (@ilhamainul38891) July 20, 2025
Detik-detik KM Barcelona 5 terbakar di perairan pulau talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Minggu, 20/7/2025
Korban selamat dan meninggal belum diketahui, Krn masih sementara evakuasi. pic.twitter.com/KaMS2iNxQC
BREAKING NEWS: Kapal Terbakar, Penumpang KM Barcelona V.A Loncat ke Laut.— Radio Elshinta (@RadioElshinta) July 20, 2025
Kapal Motor Barcelona 5 yang terinformasi berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara,… pic.twitter.com/MB6t8IN3uN
綜合《美聯社》等外媒，這起事故發生於20日中午，當時KM巴塞隆納5號（KM Barcelona 5）渡輪正從塔勞群島的梅龍瓜內港出發，準備前往北蘇拉威西省首府美娜多市，進行例行的半天航程。美娜多海軍基地指揮官西洪賓（Franky Pasuna Sihombing）上校說明，火勢從船尾開始蔓延，在1小時內被撲滅。
社群媒體流傳的畫面顯示，橘紅色火焰和黑煙從燃燒的船體竄出，驚恐的乘客大多穿著救生衣，縱身跳入海水中。搜救行動動員一艘海巡艦、6艘救難船及多艘充氣艇，救難人員從海中救起多數民眾並送往附近島嶼，當地漁民也協助救起漂流在海面的生還者。
搜救機構原先通報5人罹難，但21日清晨下修為3人，因2名原先被通報死亡的乘客被送往醫院搶救，其中包括一名肺部積水的2個月大嬰兒，罹難者則包括一名孕婦。
這艘渡輪原先登記僅載運280名乘客及15名船員，但搜救單位實際尋獲568人，可見實際乘客數量遠超過登記人數，該船核定載客人數則為600人。報導指出，印尼船隻實際乘客數量與登記名冊不符是常見現象，但西洪賓直言，這種差異可能導致意外，更增添搜救難度。
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