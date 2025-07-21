　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼渡輪起火！載568人「海上狂燒」畫面曝　乘客跳船逃生3死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 印尼渡輪起火，乘客跳海逃生。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一艘渡輪20日在北蘇拉威西省外海航行途中突然起火燃燒，船上568名乘客及船員紛紛跳海逃生，搜救單位動員海巡艦艇及充氣艇全力搜救，最終成功救起565人，但有3人不幸罹難。

綜合《美聯社》等外媒，這起事故發生於20日中午，當時KM巴塞隆納5號（KM Barcelona 5）渡輪正從塔勞群島的梅龍瓜內港出發，準備前往北蘇拉威西省首府美娜多市，進行例行的半天航程。美娜多海軍基地指揮官西洪賓（Franky Pasuna Sihombing）上校說明，火勢從船尾開始蔓延，在1小時內被撲滅。

社群媒體流傳的畫面顯示，橘紅色火焰和黑煙從燃燒的船體竄出，驚恐的乘客大多穿著救生衣，縱身跳入海水中。搜救行動動員一艘海巡艦、6艘救難船及多艘充氣艇，救難人員從海中救起多數民眾並送往附近島嶼，當地漁民也協助救起漂流在海面的生還者。

搜救機構原先通報5人罹難，但21日清晨下修為3人，因2名原先被通報死亡的乘客被送往醫院搶救，其中包括一名肺部積水的2個月大嬰兒，罹難者則包括一名孕婦。

這艘渡輪原先登記僅載運280名乘客及15名船員，但搜救單位實際尋獲568人，可見實際乘客數量遠超過登記人數，該船核定載客人數則為600人。報導指出，印尼船隻實際乘客數量與登記名冊不符是常見現象，但西洪賓直言，這種差異可能導致意外，更增添搜救難度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢爆熱戀韓職球員　富邦悍將回應：對網路傳聞不予評論
胡亦嘉向檢方道歉「不禮貌」　需出國募資願加保請求解除限境
豪雨猛灌台東「堤防快滿了」　一票人嚇壞：超可怕
快訊／鋼樑突崩落！25歲男遭活活砸死
南韓極限暴雨「18死、9失蹤」　父親帶全家露營罹難
關稅20％可能性高　賴士葆：但要再加10％匯率才是真正壓力
趙少康搶先川普公布32%　他諷：問聖皇新天公請出的川普聖靈嗎
快訊／真的是小草！丟蛋李男曾任民眾黨部高層
歐陽娜娜爆同居「大6歲男友」！4度被直擊親密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

薇帕將登陸！越南總理下令「沿岸緊急戒備」　多航班取消

納坦雅胡「食物中毒」請假休養！　貪腐案聽證會延至9月

日本「黑天鵝」襲來！自民黨慘敗恐引爆3大災難　日圓暴衝嚇壞全球

印尼渡輪起火！載568人「海上狂燒」畫面曝　乘客跳船逃生3死

親手槍殺兒子！韓男生日趴「朝胸口開2槍」　媳、孫目睹血腥慘狀

自民黨面臨「創黨最大危機」！　石破茂宣布：繼續留任首相

快訊／阿拉斯加航空「客機全停飛」　原因曝光

「只要400美元就可以」　七寶媽上網賣7個月女兒給陌生男性侵

南韓極限暴雨第5天！洪患「18死、9失蹤」　父親帶全家露營慘罹難

險撞B-52轟炸機！美客機降落驚魂　機長「急轉彎救全機」網狂讚

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

【老公：來都來了】她用板凳+被子+金童玉女妝扮「假高仿」花魁

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

薇帕將登陸！越南總理下令「沿岸緊急戒備」　多航班取消

納坦雅胡「食物中毒」請假休養！　貪腐案聽證會延至9月

日本「黑天鵝」襲來！自民黨慘敗恐引爆3大災難　日圓暴衝嚇壞全球

印尼渡輪起火！載568人「海上狂燒」畫面曝　乘客跳船逃生3死

親手槍殺兒子！韓男生日趴「朝胸口開2槍」　媳、孫目睹血腥慘狀

自民黨面臨「創黨最大危機」！　石破茂宣布：繼續留任首相

快訊／阿拉斯加航空「客機全停飛」　原因曝光

「只要400美元就可以」　七寶媽上網賣7個月女兒給陌生男性侵

南韓極限暴雨第5天！洪患「18死、9失蹤」　父親帶全家露營慘罹難

險撞B-52轟炸機！美客機降落驚魂　機長「急轉彎救全機」網狂讚

薇帕將登陸！越南總理下令「沿岸緊急戒備」　多航班取消

黃氏兄弟瑋瑋「車內調情」被拍！　認「內褲溼了」衣服擰出水

今夏最狂玩色祭典！「彩耀日 COLOR BOOM!!」8月繽紛開炸

9問徐重仁為何挺罷免　趙少康：贊成戰爭？拿得出藍委通共證據？

高國晉投入新冠防疫貢獻卓著　疾管署沉痛：伴大家走過艱難時刻

古晉CP值度假村開箱！夢幻Villa直通私人海灘　每房都有獨立泳池

渣打銀行台北「國際私人理財中心」正式開幕　打造高端財富管理新地標

嘉義男沉泳池13分鐘溺斃！救生員「看手機」沒發現　過失致死起訴

自學園藝、料理與美妝　50歲婦女靠ChatGPT八個月內學會多項技能

到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

【夢幻對決！】郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟

國際熱門新聞

川普祭最恐怖關稅　《經濟學人》點名台灣

下龍灣增至38死　大學同學11人出遊僅3人倖存

下龍灣37死！倖存者揭「乘客求返航遭拒」

阿拉斯加航空客機全停飛　原因曝光

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

千人換妻趴嗨翻3天2夜　英鎮民崩潰

女高中生遭老師色誘「在床上獎勵妳」！

越南下龍灣船難35死！雷暴來襲瞬間翻船

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

Coldplay演唱會偷情　CEO熱吻女HR畫面曝

自民黨參院選恐歷史慘敗！石破茂不辭

老爸驚見「A片女主角是女兒」

更多熱門

相關新聞

停車場轎車突起火　整層灌滿泡沫白煙瀰漫

停車場轎車突起火　整層灌滿泡沫白煙瀰漫

屏東市民生路「鮪魚飯店」後方立體停車場今（20）日下午發生車輛火警！屏東縣消防局於17時17分受理報案後，緊急派遣第一大隊、屏東、屏二及麟洛分隊共7車15人趕赴現場搶救，火勢於17時49分撲滅，所幸未傳出人員受困或傷亡。

薇帕餘威　海巡頂風浪送小琉球骨折男回本島

薇帕餘威　海巡頂風浪送小琉球骨折男回本島

即／高雄女落水亡！民眾目擊「河中有人」急報警

即／高雄女落水亡！民眾目擊「河中有人」急報警

馬公市中華路車行深夜大火！42汽機車燒毀

馬公市中華路車行深夜大火！42汽機車燒毀

7旬翁疑高暑路倒　內埔警+消防急送醫

7旬翁疑高暑路倒　內埔警+消防急送醫

關鍵字：

印尼渡輪火災救援航海

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

正妹物理老師進軍AV界

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面