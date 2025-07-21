快訊／北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵整晚！檢警急追捕聲押獲准

記者張君豪／台北報導



北市一30多歲男子，涉嫌在14日深夜持刀闖入妻子閨蜜住處，趁對方獨自1人在家持刀整晚性侵。被害女子直到隔天上午加害人離開後才報案驗傷提告，警方循線迅速鎖定目標，隔日下午將涉案人逮捕歸案、經警方偵訊後依涉犯刑法222條強制性交罪嫌並建請檢察官聲押禁見。

▲男持刀闖妻閨蜜住處性侵，被逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

據警方調查，嫌犯到案後辯稱與妻子感情生變，竟將情緒遷怒於妻子的女性友人。早年與妻子生活時認識被害人，輾轉得知其住處，他在案發當晚先在被害女子住處外蹲守至深夜，待女子獨自返家後，尾隨進入屋內。女子雖當場喝止，遭男子亮刀威嚇，並趁對方孤身無援之際將他押入屋內強制性侵。



犯嫌直到15日早上7時才離去，被害女子驚恐萬分，立即報警並就醫驗傷。警方接獲報案後，鎖定該男子涉案，但該男犯後關機失聯且頻繁更換交通工具，藉此規避警方查緝。



松山分局三民派出所所長陳于涵表示：案發後分局成立專案小組，調閱監視器過濾嫌犯動向，並報請台北地檢署指揮偵辦，在隔日14時許循線在嫌犯北市住處附近將其逮捕，依法移送偵辦。



據了解，男子落網後辯稱，本只想請該女子協助聯絡妻子，卻因爭吵情緒失控犯案，犯案用刀已棄置。然檢警懷疑其深夜攜刀蹲點、犯下性侵妻子的閨蜜後逃逸，預謀犯案成分濃厚。北檢複訊後認為男子涉犯重罪，具逃亡與串證之虞，向法院聲請羈押禁見並獲准，全案正由檢警深入偵辦中。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金