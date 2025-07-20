才剛出獄！見路邊短裙正妹彎腰就想硬上　淫男遭判4年2月

▲嘉義洪男光天化日之下想侵犯路邊陌生女子，遭法院裁定羈押。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名洪姓男子有多項前科，才剛出獄不久，見一名短裙妹於路邊停車場，正彎腰在車子後座旁整理物品，竟獸性大發，強行猥褻並意圖推她進車內性侵，過程洪男摀住女子的嘴還恐嚇「我讓妳死喔」，經女子尖叫反抗，跑向路人求救，洪男才落荒而逃。嘉義地院審理，依洪男犯強制性交未遂罪，處4年2月徒刑。可上訴。

判決指出，洪男於今年3月3日下午1時10分，行經路邊某老人會館停車場，見格紋短裙女子小花(化名)站在她車子後座旁，彎腰整理物品，竟不顧當時附近還有人車經過，上前搭訕「妳在看我喔，我很帥喔」，趁小花回話戒心降低時，突然強行將她往汽車後座推。

小花受驚嚇並尖叫掙扎，洪男又摀住她嘴巴恐嚇「妳給我惦惦（台語）」、「不然我讓妳死喔」，小花用力咬住洪男手指反抗，洪男繼續威脅「妳先給我爬上去就對了，妳這樣咬著我，我揍下去喔」，過程中洪男扯破、掀開小花衣物，舔耳並試圖摸胸，還用下體頂住小花屁股，持續用力強迫她進入車內。

小花奮力掙扎，趁隙鑽出車外跌跌撞撞逃跑，尖叫向路人呼救「幫我叫警察，快啦，幫我叫警察啦」，洪男見狀立即逃離現場，仍被警察循線逮捕。

洪男到案時坦承「我臨時起色心，把她撲倒」，在審理時又翻供，「都是警員叫我要照著他意思講，且要我在檢察官訊問時，也要照著警詢筆錄講，檢察官就會放我出去。」

不過法官認為，洪男因違反毒品危害防制條例、竊盜、傷害、妨害公務、殺人未遂、詐欺等案，數次遭檢察官提起公訴，被檢察官偵訊經驗豐富，既然知道自己可能面臨涉犯妨害性自主案件之重罪，如果被警方違法詢問，不可能不向檢察官陳明，因而不採信洪男說法，另再勘驗停車場監視器後，判定洪男犯行屬實，依洪犯強制性交未遂罪，處4年2月徒刑。可上訴。

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