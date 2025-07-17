苗栗果園詭異命案！男遭夾困「搬運車和果樹間」　送醫搶救不治

▲林姓老翁慘遭搬運車夾困果樹，消防人員鋸斷樹林協助脫困，送醫宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉一處果園昨（16日）傍晚發生離奇意外死亡案。林姓老翁準備到果園施肥時，疑要搬運肥料時，不慎觸碰到未熄火的搬運車，身體慘遭車子撞擠夾困在樹幹中間，其他農友發現時已無生命跡象，消防人員抵達鋸樹助脫困，送醫仍宣告不治。檢警今天將相驗釐清死因。

消防局昨傍晚5時30分許接獲報案，指三灣鄉大河村八股10鄰一處山上果園，有一名林姓老翁（73歲）被夾在搬運車和柑橘樹幹中間；三灣分隊共出動5名消防人員及1名役男前往處理，抵達現場後發現，傷者林姓老翁已無生命跡象（OHCA），夾困在果樹與搬運車之間。

消防人員立即動用軍刀鋸將樹幹鋸斷，成功將林男脫困後，由三灣91救護車緊急送往為恭醫院搶救，搶救後仍因胸腔和腹腔嚴重受傷，宣告不治。警方調查，救護人員抵達時，搬運車引擎仍持續發動、輪胎空轉中，車上堆了數袋肥料，研判可能要搬運肥料時，不慎觸碰到搬運車開關，才會瞬間暴衝撞上老翁。

警方調查，果園為林姓老翁承租，昨天他獨自上山為柑橘果園施肥，發現意外當下無人發現，直到傍晚附近農友要借延長電線，赫然發現老翁被夾困果樹才報警。