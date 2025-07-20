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薇帕強襲香港　港府掛出「十號風球」中小學全停課

▲▼薇帕強襲香港　掛出「十號風球」。（圖／路透社）

▲香港掛出「十號風球」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「薇帕」已籠罩整個珠江口及周圍區域，香港天文台20日上午9時20分掛出「十號風球」（十號颶風信號）。受到颱風影響，香港所有中小學及幼稚園都停課；港鐵也改為提供有限度服務，列車班距調整為15分鐘一班。

香港天文台表示，上午9時，薇帕集結在香港天文台之東南約70公里，即在北緯21.8度，東經114.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，靠近珠江口一帶。

▼香港預測薇帕颱風路徑。（圖／香港天文台）

▲▼香港預測薇帕颱風路徑。（圖／香港天文台）

天文台指出，薇帕未來兩三小時最接近本港，並於香港天文台以南約50公里左右掠過，對香港構成相當威脅。香港南部地區正吹颶風，預料十號颶風信號會維持一段時間。

天文台說，香港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。民眾需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。

天文台還提到，薇帕的強雨帶也為香港帶來頻密狂風大驟雨，海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，大埔滘的水位今早曾上升至海圖基準面以上3米左右，預料本港部分沿岸低窪地區可能淹水。

▲▼薇帕強襲香港　掛出「十號風球」。（圖／路透社）

由於「十號風球」生效，港鐵已暫停所有露天段列車服務，開出列車班次不會行駛露天段，輕鐵及港鐵巴士服務已暫停。

隧道段部分，港鐵也只維持有限度服務，將大部分列車班距調整為15分鐘一班；將軍澳綫調景嶺站至康城站20分鐘一班；屯馬綫鑽石山站至何文田站18分鐘一班。

香港教育局也宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心，今日停課。

▲▼薇帕強襲香港　掛出「十號風球」。（圖／路透社）

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