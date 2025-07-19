吃完台南旭集「全家上吐下瀉」　饗賓：啟動客戶關懷、配合調查

▲吃完台南旭集全家上吐下瀉，饗賓啟動客戶關懷、配合調查。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅旗下的旭集台南西門店本月初開幕，不過日前卻傳出有一家人吃完後開始上吐下瀉，2位小朋友過了5天都沒好轉，最後住院治療。對此，業者表示，已與當事人取得聯繫，啟動客戶關懷機制，也全力配合主管單位調查，釐清問題。

昨日有位網友在社群平台上分享，一家人7月14日前往台南旭集餐廳用餐後，隔天早上孩子便開始嘔吐，全家陸續出現上吐下瀉症狀，甚至多次前往急診並接受吊點滴治療。7月15日凌晨，自己也出現頻繁嘔吐及腹瀉的情況，不得不再次就醫。

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該網友也提到，由於全家包括2名孩子的症狀持續未改善，小孩更因擔憂脫水問題，7月18日住院觀察。事發後醫院已通報衛生局，衛生局於用餐當天就前往餐廳進行稽查並採集糞便檢體，目前仍等待檢測結果。

對此，饗賓餐旅表示，已與當事人取得聯繫，啟動客戶關懷機制，也全力配合主管單位調查，釐清問題。

另外，衛生局副局長林碧芬表示，15日接獲醫院通報後，當天即派員前往業者現場稽查，環境符合食品良好衛生規範準則。經初步調查，當事人用餐內容包含煎干貝、蛤蜊湯、西瓜汁等，但因相關食品皆已供應完畢，無食餘檢體可供採樣。

目前衛生局已採集4名發病個案及8名廚工檢體送驗，並持續追蹤是否有新增個案。據了解，發病者包含PO文網友一家的2大2小及2名同行友人，檢體來自其中媽媽、小孩與兩位友人。