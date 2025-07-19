夾娃娃機暗藏「真槍」！ 　1.6萬把偽裝成玩具流入日本街頭

圖文／鏡週刊

夾娃娃機商品竟暗藏公共安全的隱形殺手，一款看似無害的中國製玩具槍，沒想到塑膠外殼下竟隱藏著擊發實彈的能力，危險程度不容小覷。日本警方正緊急追查這1.6萬支槍枝的下落，並全力偵辦幕後是否有不法集團操控。

綜合日媒報導，夾娃娃機內出現一款藍綠色左輪玩具槍，外觀散發著廉價的塑膠味，還附贈8發塑膠子彈，外盒也清楚標示「對象年齡12歲以上」，所有細節都讓人誤以為是毫無殺傷力的兒童玩具。

但警方拆解後驚覺，這把槍的內部構造竟與真槍完全相同，具備發射實彈的能力，殺傷力十足。已完全符合《槍砲刀劍法》對真槍的規範，根本就是一把貨真價實的武器，而非玩具。

警方循線在兵庫縣某民宅成功查獲這款危險玩具槍，經查，有公司竟然打著夾娃娃機商品的幌子，從中國大批引進約1.58萬支這種槍枝，並已全面流入日本全國市場，截至目前只追回了約450支，絕大部分仍在市面流竄。

警方嚴正警告持有此款玩具槍已違法，呼籲持有者主動上繳當地警局。警方同時正深入追查，不排除有不法集團涉案。更令人擔憂的是，警方還在網路上發現了16款類似玩具，正全力追查是否涉及武器走私。

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