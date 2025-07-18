熟睡漏接電話！「老公報復1大絕」妻醒來傻了　網驚：很猛欸

▲原PO被熱醒傻眼了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

叫不醒另一半，該怎麼辦？一名人妻透露，她睡覺開靜音，沒接到老公多通電話，結果對方怒氣沖沖，竟遠端把冷氣調成暖氣，她被熱醒後才發現室溫呈現28度，事後得知是老公報復手段，讓她哭笑不得。文章引來大票網友笑虧，「直接關機不是更快，還省電」、「裝睡的人叫不醒，關冷氣可以」。

一名女網友在臉書《靠北老婆》表示，她睡覺前會習慣性把手機調成靜音模式，某晚照常入睡後，完全沒注意到老公來電，不久後，她被一股熱氣給逼醒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

真相神展開，老公因為叫不醒她，竟想起報復大絕招，由於房間冷氣可以透過網路遠端遙控，於是老公把冷氣調成暖氣。原PO醒來後，愣見室溫變成28度，讓她傻眼不已。

文章一出，引來7千多名網友驚呼，「好好笑這招很猛欸」、「直接關機不是更快，還省電」、「也夠厲害，先生滿聰明的，知道要把妳熱醒」、「這招不錯，再遠端開暖風機跟除濕機」、「裝睡的人叫不醒，關冷氣可以」、「我想開28度都不行，有次我不小心開到29度把老公熱醒暴怒，我只能裝睡假裝不是我」。

其他人妻爆笑分享，「我老公會遠端打開監控大叫我的名字（打電話我沒接的時候）」、「我睡覺也習慣開靜音，但我家裡有監視器，我老公會開監視器講話叫醒我」、「我也用過Dyson吹風機，冬天叫老公起床，風量切到最大」。

不過也有人質疑真假性，「28度...這樣會熱醒喔」、「哪來的中國冷氣，超好笑」、「可是我吹28覺得很冷欸」。