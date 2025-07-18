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社會 社會焦點 保障人權

夫買敞篷跑車供酒店女公關開還親吻　正宮求償百萬卻吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與酒店女公關小美（化名）發生婚外情，丈夫甚至送給小美一輛價格高昂的跑車，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。然而，法官檢視相關證據之後，發現小美對阿哲並無投入感情，縱使兩人真的曾經親吻，也只是基於女方的工作性質，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲人妻指控丈夫與酒店女公關小美發生婚外情，但並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫去年6月間在酒店消費時結識小美，兩人多次相約私下出遊，丈夫除了多次贈送禮物給小美，還在同年10月買了一輛敞篷超跑給小美使用，後來她無意間在家中發現停車繳費單才知道此事，進而確定兩人已經交往數個月，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她和阿哲只是單純的酒客與服務小姐關係，因為工作關係難免需要保持聯繫或陪同出席酒局、飯局，但兩人沒有交往，車子也只是借用而已，並非受贈。

阿哲也證稱，車子仍登記在他的名下，沒有辦理過戶，當初買車時的確有打算借給小美，兩人都會使用那台車；雖然他們的關係有些曖昧，他也親吻過小美，但兩人沒有發生性關係，「我們沒有互相說是男女朋友關係，我也不知道這樣算不算，並沒有互相告白，只是講曖昧的話。」

法官認為，人妻曾質問小美，小美始終堅稱自己和阿哲沒有做出任何踰矩行為，從雙方的對話紀錄看來，小美應當沒有對阿哲投入感情，也無意破壞阿哲的婚姻關係。

法官表示，阿哲單方面邀約小美吃飯、買車借給對方使用，頂多證明他對小美有好感，縱使兩人真的曾經親吻，也是基於小美的工作性質，況且現有證據並無兩人的親密照片或親暱對話，因此難以僅憑阿哲的證述，就認定他們有不正當交往關係，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。

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