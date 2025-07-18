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這三個星座最不愛活網！寧可消失也不回訊息

▲▼星座,十二星座,離線,活網,網路,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲當大家都被社群、網路綁架，這三個星座選擇離開，找回自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些星座是標準的「活網仔」，天天黏在網路上、樂在其中；但有些人恨不得把手機丟進海裡，一走了之，從此不回頭。他們無法理解社群媒體、超大型群組聊天，或那種24小時都得隨時在線的生活，總是找盡各種理由遠離這些東西。

對這些喜歡離線生活的星座來說，把手機切成「請勿打擾」模式是日常。他們會在下班一到家、或散步時，立刻關掉通知，讓自己不必被別人打擾，好好活在當下、專注於自己的人生。

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這些人不喜歡科技、簡訊和社群媒體破壞了生活的步調。不管是在度假時滑Instagram，還是在家放鬆的夜晚也忍不住滑手機，對他們來說都很煩。他們一看到通知就覺得刺眼，還會因為有人催著回訊息而壓力山大，彷彿被社群、網路綁架了一樣。

也有人純粹是為了享受那種離線的氛圍。他們喜歡在公路旅行時拿出紙本地圖、逛書店買實體書、用底片相機拍照。有的人只是偶爾休息一下，不用Instagram；也有人甚至早在幾年前就忘了帳號密碼。國外網站《Bustle》占星師列出這三個星座，認為對他們來說遠離網路，才是幸福的關鍵，一起來看看是哪三個星座吧！

金牛座

金牛座完全無法接受24小時都要守著手機的文化，總是找盡藉口要離線。他們甚至會自己立下規矩，像是早餐前絕對不碰email和私訊，反而把手機切成勿擾模式，好好享受一杯咖啡，悠哉地準備展開新的一天。

作為一個由金星守護、講究舒適和連結的土象星座，金牛座也很在意別人是不是一直在線。他們可能會要求另一半吃飯時別滑手機，或在姐妹旅行時規定大家不准看新聞。

在其他方面，金牛座的離線風格也很鮮明：他們喜歡看紙本書勝過Kindle、度假時不碰Netflix、週末「離線散步」時甚至不看時間。對他們來說，不好找、難聯絡，才是一種奢華。

射手座

如果說有誰會為了「看看會發生什麼」而主動離線，那就是射手座。對他們來說，不上網的日子代表沒有地圖、沒有導航、沒有簡訊，也沒有人告訴他們該做什麼。

這個火象星座甚至會故意在公路旅行時把手機丟一邊，真心體驗「離線」的感覺。射手經常讓手機電量剩1%也不找充電器，別的星座可能早就慌了，他們反而很享受那種被找不到的平靜。

作為由擴展、哲學性的木星守護的星座，射手座總希望每一刻都活得盡興。如果他們正在和朋友深聊、散步、或旅行時沉浸在新文化裡，完全不想被科技打擾。對射手座來說，在度假時看到email，簡直是惡夢。

水瓶座

水瓶座一直是十二星座裡最神秘的存在，這很大程度上和他們討厭當活網仔有關。他們不想把人生活在網路上，很少發社群貼文，也常常連最新的網路梗或迷因都不知道。

當其他人搶著回訊息時，水瓶座反而最喜歡把大家都「已讀不回」。這個由天王星守護的叛逆星座不想被手機綁架，也不想被期待「一定要回應」的壓力困住，那會讓他們很焦慮。

水瓶座甚至會「退化」自己的科技裝備。他們會迷上摺疊手機，也常想著要簡化自己的設備，甚至搬到很遠的地方，徹底離開社會。對這個古怪的風向星座來說，這樣的想法實在太誘人了。

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