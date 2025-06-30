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捷報！苗栗女勇消黃雅慧　勇奪世界警消運動會桌球2金1銀

▲苗栗縣消防局隊員黃雅慧，在今年世界警察消防運動會中，桌球項目勇奪2金1銀佳績。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣消防局隊員黃雅慧，在今年世界警察消防運動會中，桌球項目勇奪2金1銀佳績。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

「2025年第21屆世界警察消防運動會」正在美國如火如荼登場，苗栗縣消防局基層隊員黃雅慧，在桌球項目繼勇奪女子組金牌後，昨（29日）再贏得女子雙人組金牌、男女混合雙人組銀牌，個人奪下2金1銀佳績，為國爭光、揚威國際，消息傳回國內，親友和同事都與有榮焉。

「2025年第21屆世界警察消防運動會」自6月27日至7月6日，在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，我國代表團選手由警察人員21人及消防人員39人組成，與來自全世界70多個國家，近萬名警察、消防及相關執法人員同場競技；警政署柔道組稍早勇奪3金1銀2銅的好成績，並創下新紀錄。

▲苗栗縣消防局隊員黃雅慧，在今年世界警察消防運動會中，桌球項目勇奪2金1銀佳績。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣消防局隊員黃雅慧，在今年世界警察消防運動會中，桌球項目勇奪2金1銀佳績。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣消防局第一救災大隊長鄭勝峰指出，頭屋分隊基層隊員黃雅慧（42歲）報名女子組桌球（40歲以上組），前天過關斬將，最終脫穎而出奪得金牌，昨再贏得女子雙人組金牌、男女混合雙人組銀牌，如此佳績讓同事與有榮焉。

▲苗栗縣消防局隊員黃雅慧，在今年世界警察消防運動會中，桌球項目勇奪2金1銀佳績。（圖／苗栗縣消防局提供）

鄭勝峰指出，黃雅慧為高雄人，2008年自消防特考班畢業後分發到苗栗，迄今在基層服務年資長達17年，並抽空完成育達科技大學研究所學業，擁有高級救護技術員、無人機操作證、火災搶救專業訓練初級、化災基礎班、救生員和大貨車駕駛執照等專業技能。

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