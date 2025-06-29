台灣之光！彰警訓練科長林世明　勇奪世界警消運動會柔道金牌

記者唐詠絮、潘鳳威／綜合報導

2025年第21屆世界警察消防運動會，於美國當地時間6月27日晚間在阿拉巴馬州伯明罕市隆重開幕，來自全球70多個國家的優秀警消齊聚一堂，共同角逐榮耀。其中台灣代表隊在柔道項目傳來捷報，由彰化縣警察局訓練科長林世明，勇奪本屆賽會柔道項目第一面金牌，不僅是台灣代表隊的首金，更展現台灣警察的優異體能與專業實力。

▲2025年世界警察消防運動會，彰化縣警局訓練科長林世明於柔道項目中奪金 。（圖／林世明提供）

現年62歲的彰化縣警局訓練科長林世明，簡直是台灣柔道發展史的縮影：1987年世界盃第5名、1989年更擊敗漢城奧運金牌李璟根，這些紀錄保持數十年，直到2022年才被「柔道男神」楊勇緯改寫。

林世明於當地時間6月28日出戰柔道金牌戰，以精湛技術及強大氣勢擊敗來自科索沃、曾於上屆奪銀的名將CENA Anton，順利登頂榮獲金牌。這面金牌也是繼他日前在世界壯年運動會奪金後，再次於國際賽事上為台灣爭光。

彰化縣縣長王惠美聞訊後，第一時間送上祝賀與肯定，表示：「林世明科長不僅是警界楷模，更是台灣之光、彰化之光！他的堅持與努力，展現出警察同仁堅韌不拔的精神，也鼓舞更多年輕警察勇於挑戰、突破自我」。

彰化縣警局長陳明君指出，林世明連續在世壯運、世界警消運動會摘金，實屬不易，不僅為台灣爭光，也讓警察機關深感榮耀與驕傲，「他的表現是全體警察同仁學習的典範！」。