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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝國科會去年就調查台師大抽血案　黃揚明：為何還要2個月才公布報告

▲國科會主委吳誠文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國科會主委吳誠文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

台灣師範大學女足隊驚爆「抽血換學分」醜聞，震驚全台，國科會17日強調，目前國科會已成立專案小組，會在2個月期間內向社會大眾做完整報告。對此，媒體人黃揚明今（18日）表示，民進黨立委陳培瑜去年就在質詢時播放爆料影片、錄音，當時，吳主委就說會啟動調查了，實在無法理解，為什麼現在還要再2個月才能公布調查報告？

黃揚明貼出質詢逐字表示，民進黨立委陳培瑜在去年11月28日在立法院教育文化委員會質詢時，將這起台師大女足抽血案透過質詢國科會主委吳誠文的機會播放爆料影片、錄音，吳主委表示非常痛心。

黃揚明質疑，當時，吳主委就說會啟動調查了，實在無法理解，為什麼現在還要再2個月才能公布調查報告？

▼立院公報登載的質詢逐字。（圖／／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼立院公報登載的質詢逐字。（圖／／翻攝自Facebook／黃揚明）

另外，黃揚明提到，立委質詢當天，師大女足教練周台英就約談、威脅隊上學生說出到底是誰去爆料，因此陳培瑜在12月3日與3位隱匿身份、面容的當事學生再開記者會。

黃揚明說，也有很多人不解，為何去年揭露時，沒有引發社會大規模討論，這次才爆炸？因為當時台灣的輿論主題，包括12強剛奪冠、謝宜容案引發的公部門霸凌案等事件，其實無論從體育或霸凌角度，這案子都應該被關注。

黃揚明指出，自己找了一下去年11月29日的三大報內容，當時三大報都有報導此案，不過因為師大當時的回應事學生都同意接受抽血試驗，稱立委爆料內容與事實不符，加上學生並未出面，因此並未引發太多輿論討論，到了去年12月4日，更只剩中時一家報導立委的記者會。

最後，黃揚明強調，這次能引發社會關注，簡同學在記者會上露面，肯定是關鍵中的關鍵。希望，這次真的能照亮體育學術界高牆中的黑暗。

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關鍵字：

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