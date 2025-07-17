鳳梨遭掃射淡定原因曝！以為「鞭炮聲」...車身留下驚悚10彈孔

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義市博愛路二段15日晚間驚傳槍響！知名網紅鳳梨（吳泓逸）與妻子歐菈駕車外出，途中遭不明機車騎士開槍射擊，嫌犯隨即逃逸。然而令人不解的是事發後，鳳梨並未主動報案，而是經民眾通報後事件才被揭發。警方通知鳳梨到警局說明時，他表示：「當下聽到聲音，以為是鞭炮聲」。經鑑識人員檢視現場，一共發現12枚彈殼，鳳梨的座車則留有10個彈孔，警方正全力追緝犯嫌釐清中。

▲槍手對著網紅鳳梨的「ALPHARD」座車連開12槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

整起事件發生於15日晚間，鳳梨與妻子歐菈剛結束晚餐，2人駕駛7人座MPV「ALPHARD」（俗稱8+9運兵車），於8時5分行經嘉義市博愛路二段時，突然遭不明騎士尾隨，對其車輛開槍掃射後迅速逃離現場。所幸鳳梨與妻子皆未受傷。

▲鳳梨與妻子歐菈（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

不過鳳梨遭槍擊後超級淡定並未立即報案，反倒是附近民眾聽見槍聲報警。警方循線調閱監視器，通知被射擊車輛的車主說明，才發現被開槍的竟是網紅鳳梨。他跟警方表示：「當下以為是鞭炮聲」。

嘉義市刑大與警一分局立即組成專案小組展開追查，鑑識人員於槍擊現場找到12枚彈殼，「ALPHARD」車輛則有10個彈孔，主要集中在車體右後方及輪框上方。目前彈殼已送往刑事局鑑識，以確認是否為改造子彈或制式彈藥。

由於鳳梨曾與知名零食電商「疲老闆」有過恩怨，加上他在嘉義的店面今年4月才遭人潑漆，外界關注此次槍擊事件是否是尋仇或其他糾紛有關。警方目前正全力追緝嫌犯，以釐清整起案情真相。